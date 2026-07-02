Lydia Bosch, sobre cuál será su papel como abuela primeriza: "Haré lo que quieran sus padres"

Hace poco más de dos semanas que salió a la luz que, Andrea Molina, la hija mayor de la actriz Lydia Bosch, está esperando un bebé. Así pues, para finales de año la también presentadora de televisión se convertirá en abuela por primera vez.

La noticia, que ha sacudido emocionalmente a todos los seguidores de Lydia, ha revolucionado también a la prensa, haciéndose presente en algunos photocalls y dando la enhorabuena a la familia.

Este fue el caso de ayer por la noche, día 1 de julio, en la presentación de la comedia teatral Las que gritan en Madrid. En esta ocasión, Lydia Bosch dio algunos detalles sobre el momento tan dulce que atraviesa. Os lo contamos todo en este artículo.

Lydia Bosch | Gtres

Una gran noticia

"Muchísimas gracias", respondió la actriz tras recibir la enhorabuena de la prensa del evento por convertirse en abuela. "¿Qué te voy a contar?", se pregunta con humor, "Pues una noticia maravillosa", añade Lydia.

"Un nuevo aliciente de mirar la vida con alegría y con unas navidades supongo distintas", ha explicado la protagonista de La hermandad. Con una gran sonrisa en su rostro, Bosch ha confesado que "muchas cosas van a cambiar para bien".

Lydia Bosch | Gtres

Abuela primeriza

La llegada del bebé de Andrea Molina convertirá a la actriz catalana en abuela por primera vez, siendo el bebé el primer todo: primer hijo, primer sobrino y primer nieto, un título familiar con mucho honor.

Con ello, hay la creencia de que el papel de abuela primeriza es de mimar mucho, de dar caprichos y de consentir. Respecto a esto, Lydia deja claro que "yo haré lo que quieran sus padres".

Lydia Bosch junto a su hija Andrea Molina | Gtres

Eso sí, sea el papel que sea el que vaya a coger, tiene claro que van a "disfrutarla o disfrutarle, porque no sabemos todavía lo que es", haciendo referencia al sexo de nacimiento.

Su reacción

A través de las redes sociales de Andrea pudimos ver un vídeo muy emotivo con el que anunció el embarazo: la reacción de Juan, su pareja desde hace más de una década, al enterarse de que están esperando un hijo.

A parte de este momento tan especial, la joven de 34 años no ha compartido ningún otro detalle sobre el embarazo: ni actualizaciones sobre su estado ni como fue el momento en que se lo contó a su madre o hermanos.

Es por eso que surge la duda de cómo fue el anuncio a Lydia. "Es el momento de ellos, entonces ellos ya hablarán con vosotros", ha expresado la actriz, enfatizando que no es ella quien tiene que contar como su hija y su yerno se lo contaron.

"Yo solo os puedo decir que estoy súper feliz por ellos porque no pueden ser una pareja más maravillosa", ha detallado con una mirada llena de orgullo, reflejando las ganas infinitas de dar la bienvenida al pequeño de la familia.

Así pues, desde Novamás le deseamos a Andrea el mejor de los embarazos y una vivencia muy dulce de esta nueva etapa que afronta, acompañada de los que más quiere, entre ellos, su madre.