El pasado 28 de febrero, Alba Flores subió al escenario de los Premios Goya 2026 visiblemente emocionada para recoger el premio a Mejor Música Original junto a Silvia Pérez Cruz por el documental Flores para Antonio. Entre lágrimas, Alba dedicó el galardón a la música e inspiración de su padre, Antonio Flores, y emocionó al público interpretando el estribillo de la emblemática canción No dudaría.

Tras estos días llenos de alegría y aplausos, Ana Villa, madre de Alba, confesó que se sintió "muy emocionada, sobre todo por Antonio" al ver a su hija recibir el reconocimiento. La intérprete agradeció además las felicitaciones de los periodistas, mostrando su orgullo por el logro de su hija. La intérprete recuerda con cariño al padre de Alba, Antonio Flores, tanto, que hace unos meses, hablando de su historia de amor, destacó que "habría tenido seis hijos más con él".

Ana Villa reconoció que el camino hasta este premio fue un proceso largo y bonito y, con un contundente "sí", confirmó que confía plenamente en el prometedor futuro que le espera a su hija. Destacó con otro "sí, estamos muy contentas" a que Alba está logrando todo con mérito propio y que su carrera continúa en constante ascenso.

Ana Villa ante las cámaras | Gtres

Y es que han sido varias las ocasiones en las que Alba ha explicado la relación tan especial y fuerte que tiene con su madre. De hecho, en un programa televisivo, confesó que tras la muerte de su padre, su madre se encargó de la familia "con cariño, con amor y con ganas de hacerlo bien". Además, Ana siempre le ha dado la libertad de conocerse a sí misma como actriz y de encontrarse en su propio camino, algo que Alba valora profundamente y admira.