Ana Milán reflexiona sobre su miedo a envejecer y cómo lleva ser fotografiada por los paparazzis

Ana Milán ha vivido un verano apasionante, desde escapadas a la playa con amigos hasta estudiar en Australia durante todo un mes. Sin duda, la actriz de 'Física o química' o 'Cámara Café' está entusiasmada y está viviendo unos momentos muy dulces.

Ahora, tras su vuelta de Oceanía, en medio de la fiesta Tacha Beauty en Marbella, ha hecho varias confesiones que han zarandeado a sus entrevistadores.

Ya alguna vez había hablado sobre los retoques estéticos y, en una entrevista con Gtres ha aclarado que ella no está en contra sino que piensa que cualquier exceso, tanto de colorete, como de tinte como de autobronceado, no sienta bien.

Es más, ella ha asegurado que es adicta a la cosmética y que nunca podría "estar en contra de algo que haga sentir mejor a otro ser humano".

Y es que para ella sentirse bien es lo más importante. Eso sí, ha confesado que alguna vez siente la presión que conlleva la fama, pues la mirada atenta de los paparazzis la hacen estar siempre alerta.

"Preferiría no tener la sensación de que tengo que estar respirando para meter el michelín", contaba en un encuentro con Europa Press.

Asimismo, hablaba con el medio sobre su 'adicción' a los productos cosméticos y lo relacionaba con un miedo muy común: "Supongo que le tengo miedo a envejecer".

Ante el descrédito del periodista, lo reafirmaba: "Sí, mucho, sí, sí, sí. Me parece que es absolutamente placentero sentirse atractiva y sentirse bella... Entonces, como la piel va perdiendo cosas, yo se las doy".

Está claro que Ana Milán no tiene pensado dejar de cuidarse, pues quiere tener la mejor versión de su piel en la edad que corresponde: "¿Cúal es el tope al que puedes llegar estando bien sin obsesionarte y sin sufrir?"

Ana Milán aclara qué momentos la hacen sentir incómoda

Ha aprovechado también para aclarar que ella no se siente incómoda cuando la ven por la calle menos arreglada y con ropa más cómoda, pero que ser fotografiada constantemente le da "pereza".

"No entiendo muy bien por qué tú tienes derecho a tener mi cara, que es mi empresa, en portada y ganar dinero con ello", comentaba indignada.

Asegura que ha levantado un muro contra la crónica social, pues ella misma ha vivido en persona episodios muy desagradables.

Y es que, aunque piensa que no va incluido en su "sueldo", sí cree que es una consecuencia de la fama.

No planea dejar de hacer su vida por el qué dirán, pero ha hecho hincapié en que preferiría no estar trabajando 24/7: "Yo voy a la playa y voy a todas partes, pero no es cómodo".

