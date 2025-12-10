Ana Boyer y Fernando Verdasco volverán a ser padres: la hija de Isabel Preysler y el tenista esperan su cuarto hijo

¡Notición de miércoles! Ana Boyer y Fernando Verdasco van a ampliar de nuevo la familia. El conocido matrimonio se convertirá en padres de su cuarto hijo, una feliz noticia que han anunciado en exclusiva en la revista ¡Hola!

Un regalo de Navidad que llega por adelantado y que la familia espera con muchísima ilusión. El tenista y la hija de Isabel Preysler ya son padres de tres hijos: Miguel, de 6 años, al que llamó en homenaje a su padre Miguel Boyer; Mateo, que el próximo 21 de diciembre cumplirá cinco años, y el pequeño Martín, que cumplirá dos años en abril 2026.

Ana Boyer y Fernando Verdasco | GTRES

Una familia ya numerosa que contará dentro de unos meses con un miembro más.

Una discreta pero duradera historia de amor que les ha convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Se conocieron en 2012, cuando coincidieron en un concierto de Enrique Iglesias y en 2013 empezaron a salir. Pero no fue hasta 2017, concretamente el 7 de diciembre, cuando contrajeron matrimonio en una isla privada en el Caribe, Mustique, rodeados tan solo de familiares y amigos muy cercanos.