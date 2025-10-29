Álvaro Falcó reconoce que no ha leído las memorias de Isabel Preysler, pero cree que lo que cuenta es "interesante"

El pasado 22 de octubre, Isabel Preysler presentaba sus memorias, Isabel Preysler: Mi verdadera historia. Un libro donde la socialité hace un repaso de su vida y de sus grandes amores, entre ellos, Carlos Falcó. El padre de su hija, Tamara Falcó, con quien se casó en 1980 y del que se divorció cinco años más tarde.

Isabel Preysler y Carlos Falcó, con su hija Tamara | Gtres

Unas memorias donde Isabel Preysler cuenta cómo conoció a Miguel Boyer, su último marido, durante un almuerzo mientras estaba casada con el marqués de Griñón. "No diría que fue un flechazo", aseguraba durante su entrevista en El Hormiguero, sino que fue surgiendo según se fueron conociendo. "Me enamoró su inteligencia y su sentido del humor británico, ácido pero muy gracioso", revelaba.

También relató que el amor que sintió por Miguel "fue imparable", por lo que resultó "muy doloroso" para ambas familias.

Declaraciones sobre las que recientemente preguntaban a Xandra Falcó, hija de Carlos Falcó, y también al sobrino del Marqués, Álvaro Falcó, con quien Tamara Falcó tiene una especial relación.

Siempre muy discreto pero muy educado con la prensa, Álvaro ha confesado que no ha leído las memorias de Isabel pero que "seguro" que todo lo que cuenta Isabel es "muy interesante".

Dentro de pocos meses, el actual marqués de Cubas se convertirá de nuevo en padre junto a su mujer, Isabelle Junot. La pareja ya tiene una hija Philippa, nacida el 11 de junio de 2023.