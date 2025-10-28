Carla Pereyra confiesa qué es lo que más le emociona al Cholo Simeone tras convertirse en abuelo recientemente

Siempre comprometida con las causas solidarias, Carla Pereyra no se ha perdido este lunes la gala con la que la Fundación Pequeño Deseo ha celebrado su 25 aniversario con una gran subasta a la que han asistido numerosos rostros conocidos como David Bustamante, Xandra Falcó o Raquel Bollo, entre otros.

Carla Pereyra posando para la prensa | Gtres

Una cita muy especial en la que la argentina se ha pronunciado por primera vez sobre el nacimiento del primer nieto de Diego Pablo Simeone, Faustino, hijo de Gianluca Simeone, que sigue los pasos de su padre en el mundo del fútbol, y su mujer, Eva Bargiela. Un bebé que llegó al mundo el pasado 25 de octubre en Argentina, y al que está deseando conocer.

Carla Pereyra y el 'Cholo' Simeone | Gtres

"Cholo ya es abuelo y está feliz, la verdad es que es un gordo espectacular. La mamá está muy bien, el papá también y, no, una felicidad enorme. Me trae mucha paz este niño. Nos encontramos en un momento familiar increíble. Y la verdad es que no hay más que disfrutar" ha confesado, revelando que aunque el entrenador del Atlético de Madrid todavía no le ha podido ver al encontrarse en su país natal, "se le cae la baba, está feliz". "Y además creo que el ver a su hijo como padre también es lo que más le emociona" reconoce.