Primeras palabras de Isabelle Junot tras anunciar su segundo embarazo: "Es algo planeado"

Isabelle Junot asistía junto a Macarena García o Ana Fernández, entre otras, al evento de Solán de Cabras, que ha organizado en Madrid en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La influencer lleva años comprometida con la causa, no sólo para dar visibilidad sino para brindar apoyo emocional.

Isabelle Junot en un evento | Gtres

Ha sido ahí donde Junot ha hablado por primera vez tras anunciar su segundo embarazo en redes sociales. "Sí la verdad que muy felices con esta noticia", comentaba emocionada a los micrófonos de Europa Press tras posar en el photocall del evento, y añadía: "Es algo planeado".

Isabelle Junot responde a la prensa | Europa Press

La socialité publicaba hace unos días en Instagram la exclusiva a través de un carrusel de tres fotografías: "Breaking news coming soon", "Qué seraaaaá ¿girl or boy?".

Una segunda maternidad que espera con muchas ganas. La influencer y Álvaro Falcó ya son padres de una niña, Philippa, que nació en 2023. Una niña de la que hablaba durante los Elle x Women: Mujeres para el cambio, que se celebraron en marzo, confesando a quién se parece: "Está fenomenal, tiene su mezcla, pero está graciosísima y cada vez hablando más, está creciendo muy rápido".

Lo que de momento se desconoce es el sexo del bebé que esperan o para cuándo está previsto que nazca su segundo hijo.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó con su hija Philippa en su bautizo | Gtres

Un embarazo que ha generado una gran alegría dentro de la familia y así lo demostraba su famosa prima, Tamara Falcó, que reflejaba su felicidad por el matrimonio a través de un comentario en la publicación de Junot anunciando su embarazo: "Bravooooo".