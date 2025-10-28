Lamine Yamal quiere comprar la casa que fue de Shakira y Piqué: dónde está y cuánto cuesta

La vivienda que compartieron Shakira y Gerard Piqué mientras duró su historia de amor, puesta a la venta tras su separación en junio de 2022, ya tiene comprador. Según El País, Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, estaría interesado en adquirirla por 11 millones de euros.

El diario Sport confirma que la operación se cerró este lunes a través de la agencia Meraki Capital, especializada en inmuebles de lujo y propiedades exclusivas. Además, señala que la cantante colombiana, actualmente viviendo en Miami, no necesitó asistir al acto: sus apoderados rubricaron el acuerdo, cerrando así el último vínculo material que la unía al exfutbolista.

Un hogar a 10 minutos de la Ciudad Deportiva

Ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal (Esplugues de Llobregat), la residencia destaca por su privacidad, seguridad y cercanía a Barcelona, así como a la Ciudad Deportiva del Barça, situada en Sant Joan Despí, a apenas 10 minutos en coche.

Diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, la casa forma parte de un complejo de tres viviendas interconectadas que suman cerca de 4.000 metros cuadrados. La mansión principal, de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, combina arquitectura moderna y minimalista con amplios ventanales, seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y estudio de grabación.

En los jardines todavía se conservan el campo de fútbol y la pista de pádel que Piqué mandó construir, reflejo de su pasión por el deporte.

Durante más de una década, la casa fue testigo de la vida familiar de Shakira y Piqué y de la atención mediática que siempre los acompañó. Un espacio en el que se respira lujo y que ofrece comodidad y privacidad, perfecto tanto para el descanso como para la vida social alejada de miradas indiscretas.

El nuevo capítulo de la vivienda

Para Lamine Yamal, de apenas 18 años, esta vivienda representa su primer hogar propio: un lugar donde iniciar su vida adulta más allá de los vestuarios y estadios de fútbol. Según Sport, se mudará junto a Nicki Nicole, mientras que una segunda vivienda del complejo se destinará a un amigo y a su primo. El entorno ofrece privacidad, seguridad y contacto con la naturaleza, al encontrarse a los pies del Parque Natural de Collserola.

Con esta venta, la casa de Shakira y Piqué inicia un nuevo capítulo, pasando a formar parte de la vida de la próxima generación de futbolistas y abriendo un escenario completamente distinto para Lamine Yamal en Barcelona.