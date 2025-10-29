Ariadne Artiles reaparece tras el fallecimiento de su padre: "La muerte no es el final"

Está siendo un momento complicado para Ariadne Artiles después de que su padre falleciese a principios de verano tras su lucha contra el cáncer. La modelo siempre ha ido contando a sus seguidores cómo estaba llevando este proceso a través de sus redes sociales pero ahora, reaparecía en un evento donde hablaba orgullosa de su padre.

"No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú papi, así que aquí estoy para presumir un poco mas de ti", escribía en junio en un carrusel de fotos junto a su padre con el que aprovechaba para dedicarle unas bonitas palabras. "No será una despedida sino un hasta siempre papá porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quien eres y lo que somos gracias a ti".

Ariadne Artiles reaparece y habla de la muerte de su padre

Tras estos meses pasando su duelo y desconectando un poco de la vida pública, Ariadne Artiles volvía a un evento y allí le preguntaban por cómo está llevando la pérdida de su padre.

"Al final es la vida, exactamente", decía cuando las cámaras de Europa Press le recordaban que había tenido un verano complicado. "Yo creo que ellos siempre están con nosotros, ¿no? Y que hay que aprender a vivir con que la muerte no es el final, sino es que ya es parte de nuestra vida y que siempre están con nosotros", terminaba reflexionando.

Ariadne Artiles en un evento | Europa Press

A la modelo también le preguntaban por quiénes son las mujeres referentes en su vida y ella quiso también acordarse de su madre y su abuela: "Bueno, yo de referente como mujer, tengo a las mujeres de mi casa, a mi abuela y mi madre, como ejemplo de mujer absoluto".