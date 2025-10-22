Isabel Presyler presenta sus memorias: habla de Mario Vargas Llosa y desvela quién ha sido el amor de su vida

Isabel Preysler ha presentado públicamente sus memorias, Isabel Preysler: Mi verdadera historia, y lo ha hecho acompañada por su inseparable hija, Tamara Falcó, en una rueda de prensa en la que ha atendido a todos los medios de comunicación.

La socialité ha querido agradecer a su familia, sus amigos y a toda la prensa que ha ido a arroparla en un día tan especial para ella. Además, también ha querido hacer hincapié en que simplemente se trata del relato de su vida y de las correcciones a lo que se ha publicado todos estos años.

Isabel Preysler y su hija Tamara Falcó en Madrid | Europa Press

Por su parte, Tamara ha confesado que "en nuestra familia no todo son cosas bonitas y creo que ha tratado unos temas muy complicados con esa elegancia que le caracteriza y le agradezco su honestidad porque son cosas que en muchos casos yo no sabía". Además, ha asegurado haber descubierto "no solo a una madre, sino a una mujer".

Preysler ha desvelado encontrarse en "un momento de paz, tranquilidad y de felicidad". Una declaración que ha provocado la risa de su hija Tamara: "Eso no vende, mami", a lo que la reina de corazones le ha respondido: "pero es verdad".

En cuanto a Mario Vargas Llosa, en dichas memorias se publican una serie de cartas que el escritor le hizo a Isabel y en la que se refleja cómo vivía con ella y, sobre todo, lo enamorado que estaba. Sobre esto, la socialité ha dejado claro que "no" teme acciones legales por parte de los hijos del que fuera Premio Nobel.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Además, ha recalcado que "estaba escribiendo el libro y él se murió mientras yo terminaba el libro, creo incluso que lo terminé antes de que se muriese". Las cartas las ha publicado porque "son mías y yo puedo publicarlas" y lo ha hecho porque "su entorno ha dicho que él no era feliz y yo quería demostrar que eso no era verdad, él era feliz y yo también lo era". Por eso, la Reina de corazones cree que "no pueda molestar absolutamente a nadie".

En la rueda de prensa se ha vivido un momento de lo más emotivo cuando se le preguntaba por Íñigo Onieva y esa crisis sentimental que vivió su hija Tamara en el pasado. Ante eso, Isabel ha asegurado que "Tamara cree en el perdón y me ha hecho a mí creer en el perdón también y, además, vía Tamara he llegado a querer a Íñigo". Tanto que "le quiero como un hijo más, le quiero tanto como a Fernando y Christian, es uno más de la familia".

Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó | Gtres

Por último, aunque en el libro habla de todos los hombres que han pasado por su vida, Isabel ha confesado ante todas las cámaras que a pesar de haber "tenido muchos amores, el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer".