Alejandra Rubio recuerda su etapa más complicada con Carlo Costanzia en un vídeo muy personal: "Me apetecía"

La historia de amor entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzó a principios de 2024 y lo hizo de una forma discreta, lejos del foco mediático que inevitablemente les rodea por sus apellidos. El primer contacto se produjo a través de redes sociales y, tras varios intercambios de mensajes, decidieron verse en persona.

A raiz de ese primer encuentro, todo fue fluyendo de forma natural y la conexión fue inmediata según contó en su día la pareja, eso sí, pese a que en un principio intentaron dejarlo todo en la intimidad, no pudieron escapar de las opiniones y la presión social.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Madrid | Gtres

A los pocos meses de iniciar su relación, la pareja sorprendía anunciando que esperaban su primer hijo en común, una noticia que generó un enorme revuelo en la prensa debido al poco tiempo que llevaban juntos. El embarazo de Alejandra fue uno de los temas más comentados del momento, no solo por la rapidez con la que llegó, sino también por el momento personal que atravesaban ambos por aquel entonces. Las críticas, los comentarios y las especulaciones fueron inmediatos, algo que al parecer complicó sus vidas y les hizo estar en una montaña rusa constante.

Ahora que ha pasado tiempo y han adoptado un ritmo de vida más estable, Alejandra ha querido mirar atrás con perspectiva, compartiendo en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que se aprecian momentos bonitos e importantes para ella, en especial, la etapa de su embarazo. Junto al vídeo, ha publicado un texto muy personal en el que confiesa que durante mucho tiempo no podía escuchar la canción Terapia, de Xavibo y Stivijoes, porque le removía recuerdos dolorosos de aquella etapa:

"Hacía mucho que no podía escuchar esta canción. Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días. Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor…".

"Después de bastante terapia, hoy puedo volver a escucharla. Mentiría si dijera que no se me cae ninguna lágrima, pero ahora está sanado. Tengo una familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena. No soy de compartir estas cosas pero me apetecía decirlo", escribía junto al vídeo.

Unas palabras que demuestran que el sufrimiento lo ha llevado por dentro y que ha tenido que superar momentos duros. Pese a todo ello, actualmente se encuentra bien, y aunque el proceso es largo también va dando sus frutos, Alejandra avanza hacia una etapa de su vida mucho más tranquila.