GRAN MOMENTO PERSONAL
David Bustamante se sincera sobre su hija Daniella y su relación con Yana Olina: "Me ha tocado la lotería"
David Bustamante ha presumido del buen momento profesional y personal que atraviesa al lado de su pareja Yana Olina y de su otro gran amor, su hija Daniella, que está a las puertas de cumplir la mayoría de edad.
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David Bustamante atraviesa uno de sus momentos más felices tanto a nivel personal como sentimental. El cantante ha reaparecido públicamente y no ha dudado en abrir su corazón para hablar de la gran etapa que vive junto a Yana Olina, con quien mantiene una sólida relación desde hace años.
"Me ha tocado la lotería", confesaba el artista, dejando claro que atraviesa un momento de estabilidad y plenitud junto a la bailarina.
Además de su faceta sentimental, y profesional tras cantar al Papa en el Bernabéu, el cantante también ha hablado con naturalidad de su papel como padre, especialmente con su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría.
La joven, que está a punto de alcanzar la mayoría de edad, se ha convertido en el centro de su día a día, tal y como él mismo ha reconocido, destacando la complicidad que mantiene con ella en esta etapa tan especial de su vida.
"Muy bien, portaos bien cuando cumpla 18 años, dejádmela vivir un poco, ¿eh? Pero muy bien, muy feliz", explicaba entre risas el artista, que también ha desvelado que ha compartido una jornada de compras con su hija, a la que ha mimado con detalles muy propios de la adolescencia actual, desde productos de maquillaje hasta artículos de 'skincare', reconociendo entre bromas que se está "poniendo al día" con este tipo de tendencias.
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Una nueva etapa para Bustamante en la que combina su estabilidad sentimental con su papel como padre de una adolescente casi mayor de edad, disfrutando de una relación muy cercana con Daniella y de una vida familiar más madura y consciente del paso del tiempo.
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