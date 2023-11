Aitana vuelve a enfrentarse a las críticas con otra foto sin flequillo demostrando que, como dijo, se siente "segura a día de hoy"

Hace unos días, Aitana grabó un vídeo maquillándose y preparándose para las redes sociales de Vogue. Lo que nunca se esperó es que su imagen sin flequillo y con la cara lavada diera la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

Bien es sabido que el flequillo es una seña de identidad de la cantante y, en las ocasiones en las que se lo ha retirado, ha sido muy comentado. Sin embargo, esta vez la polémica ha sido tal que la intérprete de Vas a Quedarte se ha visto en la obligación de contestar a los memes que circulaban sobre ella y decir basta.

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y, a partir de ahí, se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes", ha sentenciado en Twitter.

Pero, lejos de quedarse ahí, Aitana ha aparecido horas después para tomarse con humor la situación. Y lo ha hecho compartiendo dos fotos sin flequillo, con una mascarilla en la cara y optando por la plena naturalidad. Sin poses, sin maquillaje y, sobre todo, sin complejo.

Una publicación que se ha entendido como el zasca definitivo a todo aquel que se ha reído sobre su último vídeo y sobre la inseguridad que le persigue desde la infancia. Aplausos y comentarios de cariño han sido las respuestas que ha recibido la cantante por haber optado por la valentía de mostrarse, una vez más, tal y como es.