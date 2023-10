Aitana se pronuncia por primera vez tras las críticas por su coreografía: "Estoy sorprendida con todo lo que ha pasado"

Hace tan solo unas semanas, Aitana se convertía en el centro del huracán por una polémica coreografía de la que ahora ha querido pronunciarse. La cantante estrenaba su gira Alpha en Valencia y lo que nunca se imaginó es que su puesta en escena fuera motivo de críticas, calificada como "subida de tono".

La intérprete de Con la Miel en los Labios ha reaparecido en la cena de nominados de Los40 Music Awards celebrada en el Florida Park y, rompiendo su silencio, ha opinado a los micrófonos de Europa Press cómo se siente tras el revuelo causado.

Aitana en la cena de los nominados a LOS40 Music Awards | Gtres

"Tengo que decir que estoy sorprendida con todo lo que ha pasado, pero estoy muy bien", ha comenzado explicando. Tras estallar la polémica, Aitana volvió a subirse al escenario, esta vez en Málaga, y dijo tajante: "Deberíamos sentirnos libres de hacer lo que realmente nos dé la gana".

Desde entonces, ha mantenido su silencio, el cual ha roto ahora con una opinión firme: "Es una polémica que yo creo que no tendría que haber existido. Creo que la reacción social que ha habido es interesante, porque demuestra un poco cómo está ahora mismo la sociedad actual y esto me da miedo, pero también me gusta que ha salido mucha gente a defenderme y apoyarme".

Pese a este contratiempo que ha empeñado el comienzo de su nueva gira, la cantante ha asegurado estar muy feliz y agradecida con toda la gente que le apoya: "Al final mis fans han llenado los conciertos, escuchan mi música y me siguen en el camino, y al final yo estoy creciendo".

Respecto a las opiniones que han vertido en la red algunos padres y algunas madres de los fanáticos más pequeños de la cantante no ha querido pronunciarse: "A los padres y a las madres no les puedo decir nada porque yo no puedo decir a nadie cómo educar a un hijo, si es que yo no soy madre".

Dejando a un lado su trayectoria profesional y centrándose en su faceta más personal, en las últimas semanas también han sonado con fuerza rumores de boda con Sebastián Yatra, rumores a los que ella misma ha reaccionado estupefacta: "Me río, ya me hace hasta gracia".