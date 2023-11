Aitana responde a las burlas recibidas por su imagen "editada" sin flequillo: "Me hicieron bullying en el colegio por eso"

Tras su llamativa ausencia en la gala de los Grammy Latinos en Sevilla el pasado 16 de noviembre, Aitana Ocaña ha puesto rumbo a México, donde dará un concierto este viernes.

Durante las últimas horas, la cantante se ha hecho viral y no por nada relacionado con su música, sino por un vídeo publicado en la cuenta de TikTok de la revista Vogue donde se ve a la cantante de Vas a quedarte sin flequillo y aún sin terminar de maquillar, en los instantes previos a la gala de Los40 Music Awards el pasado 3 de noviembre.

Una imagen que ha desatado infinidad de comentarios en redes sociales, ya que aunque muchos usuarios han aplaudido la belleza natural de Aitana, guapísima con flequillo, sin flequillo e incluso con un calcetín en la cabeza, otros no han dudado en cebarse con ella.

Miles de comentarios a los que la artista ha decidido enfrentarse publicando un tuit donde primero asegura que la foto está retocada, se muestra dolida por todas las burlas que ha recibido por su físico y, además, reconoce que por este motivo fue víctima de bullying en el colegio: "Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes".