Aitana sorprende en El Hormiguero con un nuevo cambio de look y un estilo de lo más moderno

Calentando motores ante la inminente publicación de su nuevo y esperadísimo disco, Alpha, que verá la luz este viernes 22 de septiembre, Aitana ha visitado El Hormiguero para presentar su último proyecto, el más maduro y personal hasta el momento, y hablar de su nueva gira, que arranca el 1 de octubre en Valencia y que ha colgado el cartel de entradas agotadas en todos sus conciertos.

Aitana, en el plató de El Hormiguero | Gtres

Una visita al programa de Pablo Motos que se produce días después de que la artista haya desatado la locura con el adelanto de su nueva canción, 2 extraños, en la que se podría haber marcado un Shakira. Y es que a pesar de que todavía no hemos podido escucharlo entero, parece que el tema podría estar dedicando a su ex Miguel Bernardeu, con el que rompió en diciembre de 2022 después de 4 años de relación.

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo" dice la canción, haciendo referecia a la edad que tenía cuando conoció al actor, y a la pequeña 'm', inicial del hijo de Ana Duato, que se tatuó en las costillas durante su noviazgo. "La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue mal time, pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", continúa el tema.

Aunque había una gran expectación porque Aitana aclarase en El Hormiguero si 2 extraños está dedicado a Miguel, nos hemos quedado con las ganas, ya que la artista no ha contado absolutamente nada sobre su vida personal. Ni sus supuestos dardos a su ex, ni de su felicidad al lado de Sebastián Yatra. Y tampoco ninguna mención al nuevo temazo del colombiano, Energía bakana, dedicado a ella y a su relación.

Espectacular con un original traje de maxi americana y pantalón cargo en color negro de Off-White con solapas y hebillas en plateado y top a juego, Aitana lució con este outfit su estilo más rockero (en el vídeo de arriba te lo mostramos).

Para su melena tipo bob apostó por un efecto mojado y estrenó flequillo como mostraba su peluquero de confianza, Jesús de Paula, a través de sus redes sociales. Un flequillo más desfilado y abierto.

Aitana aportó el color a su look a través de sus labios, un maquillaje perfecto obra de la conocida maquilladora Alex Saint.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la cantante de Las babys (que hizo su baile junto a todo el equipo) ha promocionado su nuevo álbum, pop con reminiscencias de los 90, y con 3 baladas, que el público le pedía y ha contado varias anécdotas de lo más curiosas.

La primera, relacionada con su perro Sopa, que este verano cuando se encontraba de vacaciones con amigos en Ibiza, se escapó de la villa en la que se alojaban, se metió en la casa de sus vecinos y mató a su mascota, un gallo, con el que le pillaron en la boca como ha recordado abochornada.

La segunda, con el mal de Moctezuma que le dio durante uno de sus viajes a México: "No me había dado nunca en la vida. Se da cuando ingieres agua de allí, que no es del grifo, que no es potable. Me puse muy mal y justamente volaba a Miami al día siguiente y había un huracán en Miami. ¿Habéis visto el vídeo ese de la diarrea en el avión? Pues casi. Que conste que esa persona no fui yo".

Y la tercera, y sin duda la más emocionante para Aitana, cuando descubrió que Penélope Cruz es fan suya: "La admiro muchísimo, y un día me llegó un mensaje de Brays Efe y me dijo que Penélope me quería preguntar una cosa. Yo pregunté ¿qué Penélope?. Me contestó que Penélope Cruz y entré en pánico. Estuve todo el rato mirando el móvil", ha confesado con timidez, revelando que la pregunta que le quería hacer la protagonista de Volver era si podía ir a uno de sus conciertos, donde la conoció: "Fue majísima, pero ¿cómo me iba a imaginar yo que era mi fan?" ha confesado.