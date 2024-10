El príncipe Guillermo cita públicamente a su hermano Harry por primera vez en seis años

Desde que, en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron trasladarse de Reino Unido a Estados Unidos, la relación con la familia real británica y, en concreto con su hermano Guillermo, se rompió. Pero la mala relación entre ellos ya estaba dañada desde 2016 cuando Guillermo "expresó algunas preocupaciones" sobre el noviazgo de Harry con Meghan.

El duque de Sussex contó, en una entrevista en una televisión británica, que Guillermo "nunca intentó disuadirme de casarme con Meghan" y le dijo que eso, su relación con la actriz, iba "a ser muy difícil para ti", en referencia al revuelo que se generaría en la prensa y la opinión pública que un miembro de la realeza tuviera un romance con una mujer divorciada.

Entre este y otros rifirrafes, los hermanos no se dirigen la palabra y la última vez que coincidieron fue en agosto de este año en el funeral de su tío Lord Robert Fellowes. Con el vínculo familiar roto, ninguno de los dos ha hablado públicamente del otro, hasta ahora.

Los príncipes Harry y Guillermo | Gtres

El príncipe de Gales menciona a su hermano en un documental

El príncipe Guillermo se ha referido a su hermano en el documental titulado Prince William: We Can End Homelessness, que trata sobre su programa solidario Homewards, para ayudar a personas sin hogar. Se emitirá esta semana en una televisión británica, que ya ha publicado un avance de lo que podrán ver los espectadores.

En este adelanto, Guillermo rememora un momento de su infancia que le marcó: cuenta que la princesa Diana los llevó, a él y a su hermano, a The Passage, un refugio de personas sin hogar de Londres, para que conocieran otras realidades de la sociedad. Él tenía unos 10 u 11 años y "nunca había estado en algo así antes y estaba un poco ansioso por lo que me esperaba" y añade que el primer pensamiento que tuvo es que "si todos no tienen un hogar, todos van a estar muy tristes". Sin embargo, cuando llegó vio que "era increíble el ambiente feliz que había".

El príncipe de Gales recuerda que aquel día su madre "se dedicó a hacer lo que siempre hacía para que todos se sintieran relajados y a bromear con todo el mundo" y explica que él estuvo hablando y jugando al ajedrez. "Conoces a gente, como me pasó a mí entonces, que te aporta una perspectiva diferente", añade el heredero al trono a su reflexión.

Sobre estas declaraciones, la prensa británica señala como "un paso conciliador" con Harry, ya que, como apunta el Daily Mail, esta sería la primera vez en seis años que Guillermo pronuncia su nombre "en un discurso público o entrevista".

Documental grabado en un momento complicado

El citado medio señala que el rodaje del documental comenzó en junio del año pasado y, por lo tanto, coincidió con el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton.

Fuentes de la producción de la película revelan al periódico que la grabación se alargó un poco más "debido a todo lo que estaba afrontando el príncipe", pero que Guillermo fue "muy complaciente".