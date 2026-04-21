RÁPIDO Y ECONÓMICO
Meter una moneda en el congelador: el truco para saber si la comida sigue siendo segura después de un tiempo
Un método casero y fácil permite comprobar si se ha roto la cadena de frío tras un apagón sin necesidad de abrir todos los alimentos. Así que si te vas de vacaciones, prueba este sencillo truco que te ayudará a saber si algo se ha puesto malo.
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Puede parecer un gesto sin importancia, pero este truco casero puede evitar más de un susto en la cocina. Cada vez son más las personas que recurren al llamado truco de la moneda para comprobar si los alimentos de su congelador siguen siendo seguros tras un corte de luz.
La idea es tan simple como eficaz. Solo necesitas un recipiente con agua que debes congelar completamente. Una vez que el agua se ha convertido en hielo, se coloca una moneda sobre la superficie y se vuelve a introducir en el congelador. A partir de ese momento, este pequeño objeto actuará como un indicador de lo que ocurre en tu electrodoméstico cuando no estás en casa.
El funcionamiento se basa en un principio muy sencillo. Si la temperatura del congelador se mantiene estable, la moneda seguirá en la superficie del hielo. Sin embargo, si se produce un apagón y el hielo se derrite, la moneda caerá al fondo del recipiente.
Cuando la electricidad vuelva y el agua se vuelva a congelar, la moneda quedará atrapada en la base, señal clara de que los alimentos han pasado por un proceso de descongelación y recongelación. En ese caso, podrían haberse desarrollado bacterias, lo que supone un riesgo para la salud.
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Este pequeño truco, rápido y económico, se ha convertido en una solución práctica para quienes quieren asegurarse de que su comida no ha sufrido ningún cambio. Una forma sencilla de prevenir problemas y ganar tranquilidad sin necesidad de complicarse.
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