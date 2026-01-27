Llega un día en el que se te acaban las ideas ideas de recetas... y no sólo eso, también vas a la cocina con un poco de hambre y no hay nada para picar en la despensa. Es una sensación frustrante porque tampoco quieres ponerte a cocinar a altas horas de la noche o tal vez en la hora de la siesta. Pero, existen recetas fáciles y rápidas con las que puedes matar el antojo. En este caso, sólo necesitas una lata de maíz, aceite y sal. También puedes agregarle más condimentos, pero es a tu gusto.

Lo primero que tiene que hacer es abrir la lata de maíz que, como sabes viene con un líquido que protege al alimento y le da esa característica textura. En este caso, no lo necesitas asique, seca el maíz todo lo que puedas, para que quede muy crujiente. El siguiente paso es echar este cereal en un bol y añade una cucharada sopera de aceite, y sal, mézclalo y comprueba que te guste. En cuanto a especias, puedes incorporar pimentón dulce o picante, ajo en polvo y una pizca de pimienta, vuelve a mezclar hasta que veas que todos los granos están cubiertos y bien sazonados.

Bote de maíz | Gtres

Este último paso es el más sencillo porque todo el trabajo lo hará la air fryer. Precaliéntala a 180 grados y coloca el maíz en la cesta, aunque puedes poner papel de horno si lo consideras necesario, si crees que los circulitos de la cesta son demasiado grandes y puede haber un desperdicio de comida. Pero, es importante que tengas en cuenta que sin papel circula mejor el aire. Este sencillo snack estará listo en unos quince o veinte minutos. Eso sí, mira cada cinco minutos como va quedando la receta, intentando que todos los granos queden igual de dorados y ninguno se queme.

Es muy saludable porque el maíz tiene antioxidantes, vitaminas, es bajo en grasas y rico en carbohidratos. Ideal para matar el apetito y seguir manteniendo tu dieta. Además, es un alimento muy versátil que puede adaptarse a cualquier plato.