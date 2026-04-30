El truco japonés para doblar camisetas que arrasa: más espacio, menos arrugas y todo a la vista

Si tu cajón de camisetas es un caos en el que siempre acabas usando las mismas prendas, puede que estés cometiendo el error más común: apilarlas una encima de otra. Este sistema, aunque parece práctico, hace que las camisetas de abajo queden olvidadas, se arruguen y desaparezcan de tu vista.

La solución, lejos de pasar por un armario más grande, llega desde Japón con un método que cada vez gana más atención: el doblado vertical. Una técnica sencilla que no solo optimiza el espacio, sino que también mejora la organización y el cuidado de la ropa.

Truco para doblar camisetas | iStock

El proceso es más fácil de lo que parece. Primero, extiende la camiseta sobre una superficie plana y alísala bien. Después, dobla uno de los laterales hacia el centro, integrando la manga, y repite el mismo paso con el otro lado hasta formar un rectángulo.

A continuación, en lugar de doblarla simplemente por la mitad, lleva la parte del cuello hacia abajo. El último paso consiste en doblarla en tres partes iguales, creando una especie de paquete que puede mantenerse de pie por sí solo.

Doblado japonés de camisetas | EÑE

El resultado es un sistema mucho más práctico: las camisetas se colocan en vertical, como si fueran libros, lo que permite ver todas de un solo vistazo, evitar desordenar el cajón al sacar una prenda y, lo más importante, ganar espacio.

Un pequeño cambio en la forma de doblar la ropa que puede marcar una gran diferencia en tu día a día. Porque, a veces, la clave no está en tener más espacio, sino en saber aprovecharlo mejor.