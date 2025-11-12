Balanzen, el nuevo negocio de Abril Cols y Andrea Garte que fusiona café de especialidad con pilates

Las influencers ya no solo nos inspiran con sus looks o sus rutinas de belleza. Ahora, muchas están dando el salto al mundo de los negocios de la manera más atrevida. En esta ola de emprendimiento digital, dos nombres resuenan con fuerza: Abril Cols y Andrea Garte.

Estas creadoras de contenido han unido fuerzas y seguidores para lanzar Balanzen, un concepto que, a priori, parece la combinación perfecta para la vida moderna: cafetería de especialidad y estudio de pilates.

Un sitio donde puedes equilibrar cuerpo y mente en el mismo espacio, y que acaba de abrir sus puertas en Andorra. Si eres de las que necesita un chute de energía y después un momento zen, ¡este es tu sitio!

Una gran fusión

Balanzen nace de una necesidad muy personal de sus creadoras. Según han contado Abril y Andrea, su día a día en Andorra solía ser: clase de pilates para empezar activas y, justo después, un buen café para seguir con la jornada.

¿Y si unimos las dos cosas en un solo lugar? Dicho y hecho. Balanzen es más que una simple cafetería o un simple estudio, es un centro de bienestar donde el olor a café recién hecho se mezcla con el ambiente tranquilo de las máquinas de pilates.

Un proceso difícil

Aunque parezca que la vida de influencer es puro glamour y facilidades, montar un negocio desde cero es un desafío. Abril y Andrea no han tenido reparos en contarlo, puesto que lo han compartido al detalle a través de sus redes sociales.

Las jóvenes empresarias han revelado que la inversión inicial para poner en marcha Balanzen ha superado con creces lo que esperaban, llegando a la impresionante cifra de más de 300.000 euros.

Ambas han confesado, con mucha honestidad, que pensaron que con 100.000 euros sería suficiente. Sin embargo, los gastos de reforma, la decoración, donde se dejaron unos 40.000 euros, los materiales, y la electricidad hicieron que la cifra se triplicara.

Un buen recordatorio de que, aunque tengas mucha visibilidad, el trabajo duro y los imprevistos también son parte de montar un negocio desde cero.

Mucho esfuerzo detrás del proyecto

Otro punto que han destacado las influencers es el gran esfuerzo personal que han puesto en este proyecto. No solo por el hecho de poner el dinero, sino por poner las horas de trabajo.

A través de sus perfiles en redes sociales, han contado que han estado trabajando jornadas de más de 18 horas diarias para asegurarse de que todo estuviera perfecto para la inauguración.

Este nivel de dedicación de ambas influencers ha demostrado que su salto al emprendimiento es serio y que no se trata de un simple capricho.

Además, la gran acogida por parte de sus seguidores y de la gente de Andorra las ha hecho sentirse "totalmente arropadas", según cuentan, lo que sin duda es la mejor recompensa a tanto sacrificio.

Dónde está y qué ofrecen

Para las afortunadas que vivan o viajen a Andorra, Balanzen abrió sus puertas el pasado martes 28 de octubre. La elección del país no es casual, ya que ambas residen allí.

Si buscas ese lugar instagrameable que a la vez te permite desconectar, tomarte un latte delicioso y estirar los músculos, ya sabes dónde tienes que ir.

En su carta ofrecen una infinidad de productos, desde tostadas con aguacate y opciones saladas, hasta sus famosos y creativos lattes, aunque su bestseller sin lugar a dudas es el croissant relleno de pistacho.