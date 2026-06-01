La infanta Elena y Jaime de Marichalar, el exmatrimonio, coinciden en la plaza de toros: sentados a escasos metros

La infanta Elena y Jaime de Marichalar han coincidido este fin de semana en la plaza de toros de Aranjuez, que también ha reunido a numerosos aficionados al mundo taurino. Aunque ambos han asistido a la misma plaza, y aunque estuvieron sentados a pocos metros, no se les ha visto juntos en ningún momento.

Infanta Elena en la plaza de toros de Aranjuez | Europa Press

Fiel a su pasión por la tauromaquia, la hermana del rey Felipe VI acudió a disfrutar de una tarde disfrutando de los toros, en una de las citas más destacadas del fin de semana.

Entre los asistentes también se encontraba Jaime de Marichalar, cuya presencia llamó la atención al coincidir con la de la madre de sus hijos en el mismo evento. Aunque ambos acudieron a la corrida, las imágenes captadas durante la tarde muestran a cada uno disfrutando de la corrida desde un sitio distinto, sin que se produjera ningún momento de ambos juntos ante las cámaras.

Jaime de Marichalar | Gtres

Casados durante más de una década y padres de dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, la infanta Elena y Jaime de Marichalar protagonizaron una de las separaciones más comentadas de la época. Tras varios rumores de crisis, en 2007 la Casa Real anunció oficialmente el cese temporal de su convivencia, una noticia que tuvo una gran repercusión en aquel momento.

Finalmente, su divorcio se formalizó años después, poniendo fin a una relación que ocupó durante mucho tiempo portadas de la época.