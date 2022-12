¿Son saludables los turrones y polvorones sin azúcar?

La creciente preocupación por la alimentación y la salud ha forzado a las empresas alimentarias a crear productos que satisfagan las nuevas tendencias de consumo. Dentro de esta innovación alimentaria se encuentran las versiones sin azúcar de los dulces navideños como turrones y polvorones, que ya forman parte de las estanterías de todos los supermercados por estas fechas.

Ingredientes de los mantecados y polvorones

Los ingredientes básicos de estos alimentos en su versión tradicional son harina de trigo refinada, manteca de cerdo y azúcar. También pueden llevar otros ingredientes como almendras, canela y ralladura de limón.

La versión sin azúcar de estos productos lleva los mismos ingredientes, sustituyendo el azúcar por edulcorantes como el maltitol, acesulfamo o isomalt.

¿Son más ligeros los polvorones y mantecados sin azúcar?

La realidad es que no son opciones menos energéticas que las azucaradas, debido a que la cantidad de edulcorante para endulzar que se necesita es mucho menor que la de azúcar, por lo que por 100 g de producto lleva más proporción de manteca de cerdo y de harina refinada, siendo el valor energético final del producto similar a las opciones no azucaradas.

Por lo tanto, no está justificado comprar estos productos por esta justificación.

¿Son recomendables los polvorones sin azúcar en caso de diabetes?

Lo cierto es que aunque no lleve azúcar, no son opciones ideales para estos casos, ya que están elaborados con harina refinada, en lugar de integral, lo que hará que la elevación de la glucemia sea rápida también, a pesar de no llevar azúcar.

Por otro lado, la grasa principal es manteca de cerdo, que no es la mejor para personas que tienen incrementado el riesgo cardiovascular.

El mayor problema es que si pensamos que es una opción inocua en caso de diabetes, probablemente tendamos a consumirlos en mayor cantidad o con más frecuencia, que si somos conscientes de la elección.

Turrones sin azúcar

En el caso de los turrones, su receta tradicional suele estar formada por almendras y azúcares como el jarabe de glucosa y fructosa, miel, azúcar líquido invertido… Y en su versión sin azúcar este suele ser sustituido por edulcorantes como el maltitol.

A diferencia con los polvorones y mantecados, esta opción suele ser mejor para personas con diabetes, al carecer de harinas refinadas y estar basadas en frutos secos sin pocos ingredientes añadidos, más que el edulcorante.

Los dulces con edulcorantes pueden generar problemas digestivos

Aunque tienen la ventaja de que no elevan la glucemia, algunos edulcorantes como el maltitol, que es el que habitualmente se encuentra tanto en polvorones como en turrones sin azúcar, en grandes cantidades, puede producir molestias gastrointestinales, debido a que este edulcorante se metaboliza solo de forma parcial.

Esto hace que se pueda producir tras su consumo un efecto laxante, dolor abdominal, flatulencias y alteraciones en la flora intestinal.

Ventajas de los dulces sin azúcar

La ventaja de estas versiones sin azúcar es que no promueven el desarrollo de la caries.

Así que, en resumen, los polvorones y mantecados sin azúcar, no son opciones interesantes nutricionalmente en sí mismas, tampoco para personas con diabetes. En el caso de los turrones sin azúcar su composición es mejor, pero hay que tener en cuenta que se pueden presentar molestias digestivas tras su consumo. En ambos casos, ninguna opción es más ligera que las tradicionales.