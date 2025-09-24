Los tres beneficios de la mora: controla la glucosa, protege la vista y fortalece los huesos

Las frutas, desempeñan un papel importante en nuestra alimentación, y entre ellas, la mora destaca como una opción llena de virtudes para la salud.

Según diversos estudios, las moras ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. Su alto contenido en fibra ralentiza la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo, evitando los picos bruscos, algo que es muy beneficioso para las personas con diabetes.

Diabetes | Unsplash

Además de su increíble capacidad para regular la glucosa, las moras están repletas de vitaminas que protegen la salud ocular. Estas pequeñas frutas oscuras ayudan a retrasar el deterioro natural de la retina producido por la edad, utilizando sus poderosos nutrientes para mantener la vista en forma.

Pero por si fuera poco, las moras también fortalecen los huesos y los mantienen en buen estado. Gracias a la vitamina K y el calcio en su composición, contribuyen a preservar la estructura ósea por su acción antioxidante y antiinflamatoria.

Moras negras de zarza | Unsplash

Una joya natural completa, que en cada bocado combina sabor y salud para las diversas áreas del cuerpo.