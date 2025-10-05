Calabazas de hojaldre rellenas de pizza: receta fácil y divertida para sorprender en Halloween

Halloween ya está a la vuelta de la esquina y no hay mejor forma de celebrarlo que con recetas divertidas y llenas de sabor. Las "calabazas" rellenas de pizza de la creadora de contenido Eloise Head (@fitwaffle) son perfectas para sorprender a grandes y pequeños: una combinación de hojaldre, salsa, queso y mini pepperoni que convierte cualquier cena temática en una experiencia deliciosa y visualmente irresistible.

Además de ser un plato sabroso, estas calabazas aportan un toque creativo y original a tu mesa. Su forma redonda, coronada con un "tallo" de pan y bañada en mantequilla de ajo aromática, las hace ideales tanto para compartir en familia como para impresionar a tus invitados. Una receta fácil, rápida y con un resultado que parece sacado de un libro de fantasía.

Ingredientes principales

1 hoja de hojaldre lista para rollo

Salsa de tomate

Queso mozzarella rallado

Mini pepperoni

Orégano o hierbas italianas

Para la mantequilla de ajo:

30 g de mantequilla salada, derretida

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de perejil fresco

Paso a paso

1. Corta la masa de hojaldre en redondas usando un molde.

2. En cada redonda, unta tomate, mozzarella, pepperoni y especias. Dobla los bordes hacia dentro para formar un paquetito redondo.

3. Con un cordón de hilo de cocina, envuelve la redonda verticalmente como hace Eloise Head en su vídeo, creando la forma de una calabaza.

4. Bate un huevo pequeño con un poco de leche y pinta la masa envuelta antes de hornear.

5. Hornea a 200 °C (180 °C con ventilador) durante 10-12 minutos o hasta que estén doradas.

6. Para la mantequilla de ajo, mezcla todos los ingredientes en un bol y pinta las calabazas recién horneadas. Añade un palito de pan en la parte superior para simular el tallo.

Consejos extra

Con esta receta, Halloween no solo horrorosamente delicioso, sino también visualmente espectacular. Un plato perfecto para disfrutar con niños, amigos o como centro de atención en cualquier fiesta temática. Eso sí, si buscas la perfección, ten en cuenta estos dos consejos extra: