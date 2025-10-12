Crema Kinder saludable: la receta perfecta para la merienda de los peques

Si quieres ofrecer a tus hijos una merienda deliciosa, nutritiva y sin azúcares refinados, la crema Kinder saludable de María Marín es una opción que sí o sí tienes que probar. La creadora de contenido de Instagram @cenasparapeques, que ya cuenta con 334 mil seguidores, comparte esta receta que combina el sabor de las avellanas y los dátiles con la suavidad que aporta la leche, creando un untable perfecto para servir con pan, tortitas o incluso disfrutar a cucharadas en un momento de antojo de dulce.

Ingredientes necesarios

150 g de avellanas crudas

10 dátiles naturales deshuesados e hidratados

60 g de leche en polvo

120 ml de leche o bebida vegetal

María explica que lo más importante de esta receta es la paciencia. "Cuanta más paciencia tengas, mejor textura tendrá la crema de las avellanas trituradas. Ve parando para no sobrecargar la picadora y se irá convirtiendo en crema poco a poco, aconseja. Este paso es clave, ya que de él dependerá que la crema quede suave y homogénea, sin grumos ni trozos de fruto seco.

Preparación paso a paso

1. Tritura las avellanas poco a poco en una picadora o procesador de alimentos. Conviene hacerlo en varias tandas para no forzar el motor y permitir que las avellanas liberen sus aceites naturales, consiguiendo una crema más fluida.

2. Añade los dátiles previamente hidratados y mezcla hasta que estén completamente integrados. Su dulzor natural sustituye al azúcar refinado, haciendo que la crema sea mucho más saludable.

3. Incorpora la leche en polvo y la leche o bebida vegetal, mezclando hasta lograr la consistencia deseada. María aconseja ir añadiendo el líquido poco a poco para controlar la textura final.

Truco para conservar la textura perfecta

Al guardar la crema en la nevera, es posible que se vuelva más espesa. Para recuperarla, basta con añadir un poco de leche y mezclar bien hasta que vuelva a tener una consistencia cremosa.

Además de ser fácil y rápida de preparar, esta crema ofrece beneficios nutricionales interesantes: las avellanas aportan grasas saludables y vitaminas, mientras que los dátiles ofrecen fibra y un toque de energía natural, ideal para los niños activos. También se puede adaptar al gusto de cada familia usando leche de almendras, avena o soja, lo que la hace apta para quienes siguen dietas sin lactosa.

La receta de María Marín es una alternativa saludable a los untables comerciales que permite a los niños disfrutar de un snack delicioso y casero. Un pequeño gesto que combina sabor y nutrición, perfecto para introducir hábitos de alimentación equilibrada en casa.