¿Qué fruta llevar a la playa? Descubre las opciones más refrescantes y resistentes al calor

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la playa se convierte en uno de los destinos favoritos para desconectar y disfrutar del sol. Pero, ¿qué comer bajo la sombrilla cuando aprieta el calor? Lo cierto es que la fruta se convierte en el snack favorito para muchos por su ligereza, frescor y alto poder hidratante. Sin embargo, no todas las piezas de fruta son igual de prácticasni resisten bien el calor y la humedad. Por eso, a continuación, te contamos cuáles sí y cuáles no deberías añadir a la cesta de la compra este verano.

Entre las frutas más recomendables para llevar a la playa destaca la sandía, reina indiscutible del verano. Es dulce, ligera, refrescante y súper hidratante, con un contenido de más del 90% de agua. Pero ojo, porque el melón, otra de las frutas favoritas durante los meses veraniegos, no se queda atrás. Sus cualidades refrescantes, diuréticas y su alto contenido en vitamina A lo convierten en un rival amistoso de la sandía. Entonces, ¿sandía o melón? Lo dejamos a tu elección.

La piña también es una excelente elección para los días de playa. Su sabor ácido y dulce al mismo tiempo la hace muy refrescante. Además esta fruta destaca por su gran resistencia al calor, pudiendo mantenerse fresca durante largas horas si se lleva pelada y cortada. Aunque si buscas algo más práctico, decántate por las uvas. No se pelan, no se cortan, solo sácalas y a disfrutar.

La manzana es otra buena alternativa. Aguanta el calor, no se aplasta fácilmente y además no necesita refrigeración. ¡Ideal para tener siempre a mano! Y para un toque cítrico, nada como unas mandarinas o naranjas. Aunque no son frutas típicas de la temporada de verano, si decides llevarlas a la playa, es mejor pelarlas y cortarlas en gajos para evitar líos con la arena.

En definitiva, cuando vas a la playa, opta por llevar frutas que sean refrescantes y fáciles de transportar. Pero, sobre todo, elige aquellas que no se dañen rápidamente con el calor ni se oxiden, como ocurre con el plátano pelado o la manzana sin piel. Solo así disfrutarás de un snack saludable y lleno de sabor durante los días de sol, arena y playa.