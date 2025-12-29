¿Cómo preparar el móctel perfecto estas Navidades?

¿Qué es un móctel?

Un móctel es una bebida que mantiene toda la estética y creatividad de un cóctel, pero sin alcohol. La clave está en la combinación de sabores y en una presentación cuidada; zumos de frutas, agua con gas, especias, hierbas aromáticas y frutas frescas, servidos en copas elegantes y decorados con pequeños detalles que marcan la diferencia.

Lo mejor de todo es que no necesitas ingredientes imposibles ni herramientas de coctelero profesional. Con productos sencillos y accesibles, puedes crear una bebida especial en cuestión de minutos.

Copas | Novamás

Melocotón Ice, el móctel fácil que triunfa

Se trata de una receta rápida, sencilla y deliciosa, elaborada únicamente con productos que puedes encontrar en tu Mercadona de confianza. El protagonista indiscutible es el Ice Tea de Melocotón Hacendado, perfecto por su sabor equilibrado y refrescante.

Este móctel, llamado Melocotón Ice, es ideal para cualquier momento; una comida familiar, una cena con amigos o simplemente para darte un capricho estas fiestas.

Lista de la compra

Toma nota, porque con muy poco puedes conseguir un resultado espectacular:

•10 cl de Ice Tea Melocotón Hacendado

•4 cl de zumo de manzana

•4 cl de agua con gas Hacendado

•Hielo de coktail

•Rodaja de manzana

¿Cómo prepararlo paso a paso?

1.Mezcla los líquidos: Ice Tea de Melocotón, zumo de manzana y agua con gas.

2.Sirve la mezcla en un vaso largo o copa, con hielo de cocktail (aproximadamente hasta la mitad).

3.Disfruta con tus invitados.

Para darle un toque final al móctel, decora tu copa con gajos de manzana y, si quieres hacerlo más especial y aromático, añade una rama de hierbabuena fresca. El resultado parecerá sacado de la barra de un bartender profesional.

Ice Tea Melocotón Hacendado | Novamás

Un detalle sencillo que marca la diferencia

Este móctel demuestra que no hace falta complicarse para sorprender. El Ice Tea Melocotón Hacendado se convierte en la base perfecta para crear una bebida ideal para compartir y disfrutar sin alcohol (https://info.mercadona.es/es/consejos/alimentacion/cocteles-para-navidad/tip)