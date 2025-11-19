Pan nube dulce y proteico: la merienda perfecta para entrenar

El pan nube es una de esas recetas que entran por los ojos. En redes, vemos muchos creadores de contenido han probado esta preparación por su textura sorprendentemente suave y por lo fácil que es adaptarla a cualquier gusto. Entre todas las versiones que circulan, una de las que más éxito está teniendo es la de Delicious Martha, influencer gastronómica que ha compartido una versión pensada para quienes quieren cuidarse sin renunciar a un capricho dulce.

En esta propuesta, la clave está en su combinación de ligereza y sabor: aporta proteína, se prepara con ingredientes básicos y consigue una textura aireada que recuerda a una nube. Una opción perfecta para quienes entrenan, siguen un estilo de vida activo o simplemente buscan una merienda dulce que no resulte pesada.

Por qué es un dulce fit

El pan nube se caracteriza por su textura esponjosa y suave, lograda a partir de claras de huevo bien montadas. A diferencia de otros dulces fit, no necesita harinas ni grasas añadidas, lo que lo convierte en una opción baja en calorías y apta para quienes quieren mantener un consumo moderado de azúcares.

Además, es una receta muy versátil: puede aromatizarse con vainilla, canela, cacao o con gotas de sabor, y admite toppings tan variados como fruta fresca, chocolate sin azúcar o crema proteica. Cada persona puede personalizarlo a su gusto sin perder ligereza.

Ingredientes

Una de las ventajas de esta receta es lo poco que requiere:

150 g de claras de huevo (pueden ser pasteurizadas)

1 cucharadita de maicena (unos 9 g)

Endulzante al gusto

Chips de chocolate, preferiblemente sin azúcar

Paso a paso

1. Montar las claras hasta obtener un merengue firme.

2. Añadir la maicena e integrarla con movimientos envolventes para no perder aire.

3. Incorporar el endulzante y las chips de chocolate.

4. Extender la mezcla sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal.

5. Hornear 15 minutos a 180 °C hasta que quede ligeramente dorado.

El resultado es un dulce esponjoso, ligero y muy saciante. Su textura suave lo convierte en una alternativa ideal para picar entre horas, sin renunciar al sabor.

Pan nube | iStock

Ideal para después de entrenar o como merienda rápida

Gracias a su aporte proteico, el pan nube es una opción perfecta para tomar después de entrenar, ya que ayuda a recuperar energía sin añadir excesivas calorías. También funciona como merienda rápida para días con prisas o como capricho dulce cuando apetece algo ligero.