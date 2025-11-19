¿Desayunas zumo de naranja? Quizás no sea tan bueno como crees

Un fin de semana libre es el momento perfecto para disfrutar de un desayuno americano, con sus huevos revueltos, bacón y un zumo de naranja bien frío. ¿A quién no le apetece algo así? Es una forma exquisita de empezar el día y también de dejar una sensación satisfactoria en el cuerpo. Siempre hemos visto el zumo como el acompañante ideal a cualquier comida, suave, delicioso y sobre todo refrescante. Pero, ¿es tan bueno como parece?

Existe un dilema con tomar zumo de naranja a diario, porque no es tan saludable como piensa la mayoría de personas. No es por la fruta, sino por su formato. La naranja aporta muchos beneficios al cuerpo: Vitamina C, hidratación, minerales como potasio, calcio y magnesio además de fibra. El problema surge al exprimirla, ya que se pierde gran parte de la fibra que es la que regula y hace que el cuerpo absorba el azúcar despacio, provocando que entre directamente a la sangre. En consecuencia, puede generar picos de glucosa.

Zumo de naranja | iStock

La idea principal es fácil de entender: la fruta está hecha para masticarse no para beberse. Según la pediatra, Lucía Galán, la Academia de Pediatría lleva tiempo advirtiendo sobre este asunto. A pesar de que es la misma fruta la que consumes, no actúa de la misma manera en el cuerpo. Al comerla, se aprovechan al máximo todos sus nutrientes y la fibra regula la absorción del azúcar sin ocasionar problemas de salud ni inconvenientes innecesarios.

Naranjas | Unsplash

Por eso, no hay por qué dejar de consumir naranja, si vas a tomarla en forma de zumo, mide las cantidades y no lo consumas a diario. Aún así, ten en cuenta que su forma natural te ayudará a sentirte saciado, conservar nutrientes y antioxidantes, y también te permitirá experimentar una bomba de sabores, en especial esa sensación de acidez.

Y si el problema es que quieres es un buen desayuno rico en proteínas, los cereales, el yogurt con frutas naturales, y las tostadas de pavo o salmón, serán siempre tu mejor opción.