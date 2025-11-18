Bicarbonato en la carne: el truco que transforma tus hamburguesas

A cualquiera le apetece una hamburguesa crujiente, con su sabor original y aspecto dorado, pero conseguirlo no siempre es tarea sencilla. La realidad es que se desconocen algunos aditivos que son el mejor complemento de la carne picada, como lo es el bicarbonato. Este ingrediente, utilizado en una cantidad pequeña, puede marcarla diferencia entre lo que consideramos una carne seca o jugosa.

Hamburguesa completa | Pexels

El bicarbonato es un tipo de regulador de pH, muy parecido al que usan las grandes marcas que ofrecen un sabor tan distinguido y adictivo. La explicación está en que la carne de hamburguesa suelta mucho líquido lo que provoca que en vez de dorarse, se cueza, además de perder sabor. Para evitarlo, muchos cocineros recurren a un truco casero y muy eficaz. El bicarbonato eleva el pH de la carne e impide que las proteínas se compriman en exceso y por tanto pierda su jugo natural, además de realzar el color, que la hace aún más atractiva.

La forma de aplicarlo es espolvoreando un tercio de cucharadita de bicarbonato por cada libra de carne molida. Hay que mezclar bien para que el ingrediente penetre de manera eficaz en la carne y después dejarlo reposar de quince a veinte minutos para que actúe sobre las proteínas. Una vez la carne haya reposado, medimos la cantidad de aceite necesaria para el tipo de hamburguesa que sea, y se cocina a fuego medio-alto.

Puedes añadir un pan de brioche, para darle a tu hamburguesa un toque dulzón y mantecoso. Su textura esponjosa y su color dorado, similares a los de la carne bien cocinada, crean un sabor aún más delicioso. La combinación será perfecta ya que lo dulce del pan equilibra el sabor intenso de la carne.