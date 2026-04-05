Cinco trucos para que tu casa sea más acogedora

Hay casas que transmiten una sensación inmediata de calma y bienestar. Espacios en los que apetece quedarse, leer, ver una película o simplemente descansar. Ese efecto tiene nombre en redes sociales y en decoración: estética "cozy", un concepto que hace referencia a ambientes cálidos, confortables y acogedores.

La creadora de contenido @iris_ermine comparte en uno de sus reels algunos trucos sencillos que pueden transformar por completo la sensación de un hogar. Desde la iluminación hasta los pequeños detalles personales que ayudan a crear un ambiente más agradable y relajante.

Apostar por luces cálidas e indirectas

Uno de los factores que más influyen en la sensación de confort en una casa es la iluminación. Las luces blancas muy intensas, especialmente las del techo, pueden resultar frías o demasiado fuertes para el ambiente doméstico.

Por eso, muchos interioristas recomiendan apostar por luz cálida y puntos de iluminación indirecta, como lámparas de mesa, de pie o pequeñas luces repartidas por la estancia.

Este tipo de iluminación crea sombras suaves y una atmósfera más relajante. Además, permite ajustar mejor la intensidad según el momento del día, algo que contribuye a que el espacio resulte más acogedor.

Salón con lámparas | Pexels

Las velas, un clásico del ambiente acogedor

Otro de los elementos más asociados a la estética cozy son las velas. No solo aportan una luz suave y cálida, sino que también ayudan a crear una sensación de calma.

Muchas personas optan por velas aromáticas, que además introducen fragancias en el hogar. Los aromas naturales —como la menta, la albahaca, la madera o las notas florales— pueden contribuir a crear un ambiente más agradable y relajante. En decoración, también se utilizan como elementos estéticos: colocadas sobre una mesa, una estantería o una bandeja decorativa pueden dar un toque muy cálido al espacio.

Velas aromáticas | Freepik

Textiles que aportan sensación de confort

Los textiles son otro elemento clave para que una casa se perciba acogedora. Un suelo vacío o un sofá sin complementos puede resultar visualmente frío, mientras que añadir ciertos elementos cambia completamente la percepción del espacio. Por eso las alfombras, cojines y mantas ayudan a "abrigar" visualmente la estancia, creando un ambiente relajado y confortable.

Estos detalles no solo mejoran la estética, sino que también hacen que el espacio resulte más cómodo para el día a día.

Salón con un sofá | Gtres

Plantas y flores para dar vida al hogar

Las plantas también juegan un papel importante en la decoración cozy. Incorporar elementos naturales ayuda a que la casa se sienta más viva y equilibrada. Tener plantas o flores frescas aporta color, textura y una sensación de conexión con la naturaleza. Incluso en interiores pequeños, una simple planta sobre una mesa o una estantería puede transformar el ambiente.

Además, numerosos estudios como el de Infosalus han señalado que la presencia de plantas en casa puede contribuir a reducir el estrés y mejorar la sensación de bienestar.

Plantas en el interior de casa | iStock

Objetos personales que cuentan una historia

Por último, uno de los elementos que realmente hacen que una casa se sienta acogedora y vivida, son los detalles personales.

Fotografías, libros, ilustraciones, recuerdos de viajes o pequeños objetos con valor sentimental ayudan a que el espacio refleje la personalidad de quienes viven en él. Son estos detalles los que hacen que una casa se sienta habitada y única.

Los expertos en decoración coinciden en que un hogar acogedor no tiene que ser perfecto ni seguir una estética concreta. Lo importante siempre es que transmita identidad y resulte cómodo para quienes lo habitan.

Un hogar pensado para disfrutarlo

Conseguir una casa cozy no requiere grandes reformas ni inversiones. Muchas veces basta con cuidar la iluminación, añadir textiles suaves, incorporar elementos naturales y rodearse de objetos que tengan significado.

Pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia y convertir cualquier espacio en un lugar en el que, simplemente, apetezca estar.