Los alimentos que nunca deberías tirar por el fregadero si quieres evitar atascos

Cuando terminamos de comer y dejamos el plato en el fregadero, lo primero que piensas es en que no pasa nada porque caiga algún resto de comida al desagüe, porque es algo que se suele hacer todos los días y visiblemente se lo lleva todo sin problemas...

Limpiar el fregadero | iStock

Pero, como todo en la vida, repetir de forma continua el mismo proceso por pequeño que sea, acaba convirtiéndose en una bola, vamos, un atasco serio, con las tuberías bloqueadas y malos olores.

Tranquilidad, te vamos a dar varios consejos para evitar que suceda, especialmente ten cuidado con estos alimentos:

Entre los principales enemigos, está el aceite usado, no lo dejes caer porque creas que es un líquido y baja sin problemas. La realidad es que se endurecerá y formará tapones en las tuberías, lo ideal es que lo guardes en una botella. Por otro lado, los posos de café, también son traicioneros, son esos restos sólidos que quedan después de preparar el café y que, si los tiras por el desagüe, se mezclarán con otras sustancias y grasas, creando una pasta pegajosa que bloqueará el paso del agua.

Posos café | iStock

Lo mismo ocurre con ingredientes que se expanden al hidratarse, como arroz, pasta, harina y levadura, que con un poco de agua se convierten en una masa espesa imposible de empujar por las tuberías. Son malas compañeras de los fregaderos.

Arroz y pasta | iStock

Tampoco podéis fiaros de las cáscaras de huevo, ya que sus trocitos pueden rayar el interior de las paredes o acumularse formando una capa difícil de eliminar.

Lo ideal es que tengas siempre a mano una bolsita o un recipiente para tirar los restos de comida o cáscaras y pieles que sean desechables.