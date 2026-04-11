Así funcionan los activos estrella contra el envejecimiento: exosomas, PDRN, retinol y glutatión

El sector de la cosmética vive un auténtico boom. Gracias al impacto de las redes sociales, el skincare se ha convertido en un paso innegociable en la rutina diaria de personas de todos los géneros y edades. Hoy más que nunca, tenemos la información al alcance de la mano y sabemos identificar qué productos responden a nuestras necesidades. Sin embargo, el carácter puramente lúdico de plataformas como TikTok o Instagram hace que, en ocasiones, no nos fiemos al 100% de los consejos que se viralizan.

Por ello, en NovaMás hemos consultado a mesoestetic, laboratorio referente en medicina estética, para que nos expliquen la ciencia detrás de los activos que lideran el cuidado de la piel este 2026: exosomas, PDRN, retinol y glutatión.

Skincare | Freepik

Exosomas y PDRN

Según mesoestetic, los exosomas y el PDRN (polidesoxirribonucleótido) son "dos de los activos más innovadores en regeneración cutánea", una tendencia que no deja de crecer en el sector beauty. Como ya hemos analizado en anteriores ocasiones, las técnicas antienvejecimiento han tomado un nuevo rumbo centrado en "activar los propios mecanismos de reparación de la piel" y no tanto en la corrección externa.

¿En qué se diferencian el PDRN y los exosomas? Según nos cuenta Arantza Azparren, Global Training Manager de mesoestetic, el primero "destaca por su capacidad reparadora y regeneradora de tejidos", mientras que los segundos "actúan como potenciadores de la comunicación celular, ayudando a reactivar la piel y mejorar su funcionamiento global".

Ambos activos no se recomiendan en función de la edad, sino más bien por necesidades cutáneas concretas, ya que están "indicados cuando la piel necesita repararse, regenerarse o mejorar su calidad, tanto de forma preventiva como correctiva".

Se recomiendan especialmente en:

Pieles dañadas o estresadas (por exposición solar, contaminación o tratamientos agresivos)

Falta de hidratación y pérdida de calidad cutánea

Pieles con tendencia a cicatrices o marcas (acné, procedimientos estéticos)

Recuperación post-tratamiento (láser, peelings, microneedling)

Aun así, Azparren indica que se suele comenzar a aconsejar su uso entre los 30 y 35 años, "que es cuando empiezan a manifestarse en la piel los primeros signos de envejecimiento".

Mujer aplicándose unas gotas de sérum en el rostro | iStock

Retinol

Aunque la ciencia descubra nuevos ingredientes cada temporada, el retinol continúa siendo el activo dermatológico de referencia. "Su capacidad para estimular la renovación celular, mejorar la textura y reducir arrugas y discromías", lo mantienen como el rey absoluto de los cosméticos antiedad.

¿Qué novedades nos trae este 2026? Los laboratorios están logrando optimizar su tolerancia y eficacia "mediante sistemas de liberación avanzada y combinaciones estratégicas con activos regenerativos", según explican desde mesoestetic.

Combinar el retinol junto con los exosomas "promueve la renovación celular y el estímulo de la regeneración, favorece la tolerabilidad del retinol puro y promueve una piel más firme, uniforme y con mejor textura", explica Arantza Azparren. Por este motivo, hoy es habitual encontrar ambos activos integrados en una misma fórmula cosmética.

Gotero de retinol | Pexels

Glutatión

Es posible que su nombre aún no te resulte familiar, pero estamos ante un antioxidante extraordinario. Según la experta, la principal diferencia entre el glutatión y otros activos clásicos como la vitamina C es que el primero es un "antioxidante endógeno". Esto significa que "lo produce de forma natural nuestro propio organismo y juega un papel central en los sistemas de defensa celular".

La experta detalla que, mientras la vitamina C actúa directamente neutralizando los radicales libres, el glutatión "también regenera otros antioxidantes, incluida la propia vitamina C, potenciando su eficacia". Además, participa en procesos de desintoxicación celular y protección frente al estrés oxidativo a un nivel mucho más profundo.

Su uso es clave para unificar el tono, "ya que influye en los procesos de producción de melanina". Por último, el glutatión presenta una ventaja técnica frente a la vitamina C: aunque su formulación es más compleja, no se oxida con tanta facilidad, manteniendo su estabilidad por más tiempo.

Skincare | Freepik

¿Tratamiento en casa o en cabina?

Con los activos ya identificados, surge la gran duda: ¿es mejor aplicarlos mediante cosméticos o acudir a un tratamiento profesional en cabina?

Arantza Azparren señala que la elección depende del objetivo, la intensidad deseada y el estado actual de la dermis. "Lo más efectivo no es elegir uno u otro, sino combinar ambos enfoques; ya que la cabina actúa como tratamiento de choque o potenciador y el cuidado en casa mantiene y prolonga los resultados".

En resumen: el tratamiento en casa requiere constancia y tiene un enfoque de prevención y mantenimiento, mientras que la cabina ofrece una mayor intensidad, resultados inmediatos y una acción correctiva mucho más potente.