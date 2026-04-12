Bowl saludable por menos de 4 euros: una opción práctica, saludable y perfecta para llevar en tupper

A veces decidir qué comer se convierte en un auténtico reto. Buscamos opciones que sean baratas, rápidas de preparar, saludables… y, por si fuera poco, que también estén ricas. Entre el ritmo del día a día, el cansancio y la falta de ideas, es fácil acabar recurriendo siempre a lo mismo o tirando de opciones poco equilibradas.

La cosa se complica aún más cuando hay que pensar en tuppers para llevar al trabajo o a clase. Necesitamos platos que aguanten bien, que no pierdan sabor ni textura y que, además, nos aporten la energía necesaria para seguir el día. Encontrar ese equilibrio entre practicidad y nutrición no siempre es tan sencillo como parece.

Por eso, hoy os presentamos una idea de bowl completo que nos propone la influencer Natala Palacios. Una opción versátil, equilibrada y fácil de adaptar con ingredientes que seguramente ya tienes en casa, perfecta para organizar tus comidas sin renunciar al sabor.

Qué necesitas

Para preparar este bowl completo, solo necesitas unos pocos ingredientes sencillos y fáciles de encontrar en cualquier supermercado:

Lentejas

Medio boniato

Un tomate pequeño

Una hamburguesa de pavo y espinacas, aunque puedes usar la carne que más te guste, como el pollo, por ejemplo

Queso cottage

Pipas

Vinagre balsámico, que es opcional y puedes usar el aliño que más te guste

Bowl saludable | Freepik

Paso a paso

Tienes que seguir estos pasos para montar tu bowl de forma rápida y sin complicaciones:

1. Cocina el boniato en la airfryer durante unos 10 minutos, hasta que quede tierno por dentro y ligeramente dorado por fuera.

2. Prepara las lentejas, que pueden ser de bote, previamente escurridas y lavadas, o cocidas en casa.

3. Cocina la hamburguesa de pavo y espinacas a la plancha hasta que esté bien hecha por ambos lados.

4. Corta el tomate en trozos pequeños.

5. En un bol o tupper, coloca una base de lentejas y añade el moniato ya cocinado.

6. Incorpora la hamburguesa cortada en trozos y también el tomate.

7. Añade una cucharada de queso cottage por encima, que le dará un toque muy sabroso.

8. Termina con un puñado de pipas y un chorrito de vinagre balsámico si te apetece.

Bowl saludable | Freepik

Siguiendo estos sencillos y rápidos pasos tendrás una solución perfecta para cualquier comida que necesites, ya sea en casa o en la oficina.

El poder de los bowls

Los bowls se han convertido en una de las opciones más populares en la cocina del día a día, y no es casualidad. Su éxito está en lo fáciles que son de preparar, ya que no requieren técnicas complicadas ni demasiado tiempo, y permiten organizar comidas completas en un solo recipiente, lo que los hace perfectos para quienes tienen poco margen entre semana.

Además, destacan por ser platos muy completos y equilibrados, puesto que en un solo bowl puedes combinar proteínas, carbohidratos, grasas saludables y verduras, adaptándolo a tus necesidades o preferencias. Una opción ideal para mantener una alimentación variada sin tener que pensar en menús.

Bowl saludable | Freepik

Otro de sus grandes atractivos es su versatilidad, porque puedes aprovechar ingredientes que ya tengas en casa, improvisar combinaciones y evitar el desperdicio de comida. A esto se suma que son perfectos para llevar en tupper, convirtiéndose en una solución práctica, saludable y muy apetecible.