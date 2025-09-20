Limón Serrano, la sorprendente receta de Salamanca que cura resacas y triunfa en Instagram

La gastronomía española está llena de recetas tradicionales que combinan sabores inesperados. Una de ellas es Limón Serrano o Limoná, un clásico de Salamanca que ha vuelto a llamar la atención gracias a Hernán Navarro (@hernanavarrooo), quien compartió su versión en Instagram, causando tanto admiración como risas entre sus seguidores.

Ingredientes

Preparar la Limoná es muy fácil. Los ingredientes necesarios son:

5 naranjas

3 limones

Embutido variado: chorizo, salchichón, lomo y jamón

Huevos cocidos

Los huevos se pelan y se separan las yemas. Luego se mezclan las claras con las frutas y el embutido en un bol grande. Las yemas se reservan para el aliño, que se prepara chafándolas con ajo, vinagre, un poco de agua y un generoso hilo de aceite de oliva. Finalmente, se incorpora el aliño al bol y se mezcla bien.

El resultado es una ensalada sorprendente: el toque ácido de los cítricos, la intensidad del embutido y la suavidad del aliño de yema crean una combinación peculiar pero deliciosa. Según Hernán, es perfecta para quienes buscan un remedio contundente después de una noche de fiesta: ¡cura la resaca!

Sus seguidores, divididos

La publicación generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos celebran la tradición y los recuerdos familiares que acompañan la receta, otros bromean con que solo podrían comerla estando aún bastante bebidos. Entre risas y emojis, la Limoná se ha convertido en todo un vídeo viral con más de 73 mil likes.

Si bien puede parecer una mezcla extraña a primera vista, la Limoná es un auténtico clásico de los pueblos de la zona de Salamanca, ideal para sorprender en casa, disfrutar de la tradición local o, como aseguran en la región, afrontar las resacas con estilo. ¿Te atreves a probarla?