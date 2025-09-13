Productos de Mercadona que parecen comida rápida, pero son más saludables de lo que crees

Cuando pensamos en comida rápida, lo primero que se nos viene a la cabeza son hamburguesas, pizzas grasientas y refrescos cargados de azúcar. Y sí, normalmente asociamos lo "rápido" con lo "poco saludable". Sin embargo, cada vez más personas buscan opciones que les permitan ahorrar tiempo sin renunciar a cuidarse.

Ahí es donde entran perfiles como el de @victordtrainer, un creador de contenido especializado en nutrición y entrenamiento que acumula más de 50.000 seguidores en Instagram. Él mismo ha compartido un listado con cinco productos de Mercadona que rompen con la idea de que comer rápido tiene que ser sinónimo de comer mal. Son alimentos sencillos, con pocos ingredientes y, lo mejor de todo, listos en cuestión de minutos.

Si no tienes tiempo para cocinar, pero tampoco quieres tirar de ultraprocesados, toma nota porque estos productos pueden sacarte de más de un apuro.

1. Pollo en tiras envasado

El primero de la lista es un clásico para quienes buscan un extra de proteína en su dieta. El pollo en tiras envasado de Mercadona está compuesto en un 99% por pechuga de pollo. El resto son condimentos básicos como sal y pimienta.

Lo interesante es que viene ya cocinado y listo para usar. Puedes añadirlo a una ensalada, a un salteado de verduras o incluso a un sándwich saludable. No hay excusas para decir que no tienes tiempo de preparar tu ración de proteína.

2. Arroz congelado

Otro imprescindible es el arroz blanco congelado, que sorprende por lo simple de su composición: solo arroz y agua. Ni aditivos, ni conservantes, ni aceites ocultos.

En apenas dos minutos en el microondas tienes una base perfecta para cualquier comida. Puedes combinarlo con el pollo en tiras, con verduras, con legumbres o incluso con el salmón en lata que aparece en esta misma lista. Ideal para esos días en los que el reloj juega en tu contra.

Arroz blanco | Freepik

3. Gazpacho de tomate

En España, pocas cosas resultan tan refrescantes y ligeras como un buen gazpacho. El que vende Mercadona en formato botella es uno de los favoritos del creador de contenido porque está elaborado con un 92% de verduras frescas.

Además, es 100% natural, lo que significa que no encontrarás sorpresas desagradables en la lista de ingredientes. Perfecto como entrante o incluso como acompañante de otros platos más contundentes. Y lo mejor, es solo abrir, servir y disfrutar.

4. Salmón en lata al natural

La cuarta recomendación es un producto que muchos solemos pasar por alto en el pasillo de las conservas, es el salmón en lata al natural. A diferencia de otras opciones que vienen en aceite o con salsas añadidas, este solo contiene salmón, un poco de agua y sal.

Es una fuente excelente de ácidos grasos Omega 3 y proteínas de calidad. Puedes mezclarlo con el arroz congelado para tener un plato completo en cinco minutos, o añadirlo a ensaladas y tostadas. Una opción muy práctica para cenas rápidas sin complicarte demasiado.

Lata de pescado | Freepik

5. Mostaza Dijon

El último producto es la mostaza Dijon de Mercadona, aunque solemos pensar que las salsas son poco saludables, esta mostaza solo contiene semillas de mostaza, vinagre y sal. Nada más.

Su sabor intenso la convierte en un condimento ideal para dar un toque especial a carnes, ensaladas o bocadillos sin sumar calorías vacías. Es la prueba de que no todas las salsas son enemigas de una alimentación equilibrada.

Cada vez hay más opciones en los supermercados que permiten mantener una alimentación equilibrada sin invertir horas en la cocina. Mercadona, en este caso, ofrece alternativas prácticas que combinan la comodidad con la calidad nutricional. La clave está en leer las etiquetas, buscar productos con pocos ingredientes y dar prioridad a los alimentos naturales frente a los procesados.

La próxima vez que pases por el supermercado, recuerda estos cinco productos. Quizá te cambien la forma de organizar tus comidas rápidas y, sobre todo, te demuestran que comer sano puede ser en cuestión de minutos.