Magdalenas de plátano y zanahoria: una receta sencilla y saludable para la vuelta a la rutina

Ya hemos superado el ecuador del mes de septiembre, lo que significa que ya estamos de lleno en la rutina: al colegio los más pequeños de la casa y al trabajo los más mayores. Pero hay tantas cosas que ya se echan de menos de los perfectos meses de verano.

Y una de ellas me atrevería a decir que es la libertad en la dieta. Sí, lo has leído bien. En verano está muy bien controlar los excesos, pero siempre hay caprichos gastronómicos que nos llenan de felicidad, dejándonos en las nubes.

Desde restaurantes gourmet hasta paellas frente al mar. Aunque el tipo de comida que se echa más en falta son los dulces: lo que más se disfruta en los desayunos del hotel o en una merienda tranquila en la piscina.

Desayuno de hotel | Freepik

El problema principal es que no son del todo saludables, por eso cuando llega septiembre se recortan de la dieta. Pero no te preocupes, que en este artículo te traemos una opción de dulce que te va a encantar: fácil de preparar y con ingredientes buenos para el cuerpo. ¡Vamos a ello!

Qué necesitas

La receta trata de unas maravillosas magdalenas de plátano y zanahoria. Aunque ahora te suene extraña esta combinación de ingredientes, tienes que confiar en el proceso, porque están riquísimas.

Para ello, necesitarás los siguientes ingredientes:

2 plátanos grandes

1 zanahoria grande

2 huevos

100 gramos de harina de avena o de trigo

1 cucharadita de polvos para hornear

Pepitas de chocolate al gusto

Paso a paso

Para que las magdalenas te salgan iguales que las de la receta, tienes que seguir estos pasos:

1. Coge un recipiente suficientemente grande para realizar la mezcla de los ingredientes.

2. Pon los plátanos y la zanahoria en el bol y aplástalos hasta que quede como una masa.

3. Añade los huevos, la harina y los polvos de hornear, y mézclalo todo hasta que se integre bien.

4. Agrega, por último, las pepitas de chocolate al gusto, incorporándolas bien en la mezcla.

5. Dispón la masa en los moldes para magdalenas.

6. Cocínalas en la freidora de aire entre 12 y 13 minutos a 160 grados.

7. Pasado el tiempo, solo te queda desmoldar y disfrutar de estas magdalenas tan ricas.

Magdalenas con pepitas de chocolate | Freepik

Después de esta receta que nos comparte Carmen Iribarne a través de sus redes sociales, ya tienes la solución perfecta para todos esos días en que te aparezca comer algo de dulce pensando en las vacaciones de verano.

Ya lo sabes, tardarás tan solo 20 minutos en preparar esta delicia que sorprenderá tanto a los más pequeños como a los más mayores de la casa. ¡No te la puedes perder!