Tortilla de patata con puerro y queso de cabra, un giro gourmet al clásico español

Si hay un plato que consigue poner de acuerdo a generaciones enteras de españoles, ese es la tortilla de patatas. Versátil, sencilla y siempre reconfortante, esta joya de la cocina popular puede aparecer tanto en un menú de alta cocina como en una merienda improvisada con amigos. Funciona como entrante, como pincho a media mañana, como plato principal y hasta como cena rápida cuando no sabemos qué preparar.

Y aunque existen tantas versiones como cocineros, lo cierto es que ninguna pierde ese sabor inconfundible que la convierte en un clásico. Con cebolla, sin cebolla, más jugosa o más cuajada, redonda o rectangular, incluso en formato "mini" para un cóctel informal… La realidad es que la tortilla tiene infinitas versiones.

En esta ocasión, nos fijamos en la propuesta de Ana Iglesias Panichelli, influencer y también fundadora de la firma de joyas Dosprimeras. Una receta de su suegro, tortilla de patata con puerro y queso de cabra. Un toque suave y a la vez intenso, perfecto para los que buscan sorprender con un sabor diferente.

Tortilla de patatas | Pexels

Ingredientes para preparar la tortilla

1 puerro

1 pimiento verde

5 o 6 patatas medianas

7 o 8 huevos

1 trozo de queso de cabra

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Paso a paso

1. Empezamos cortando el puerro en rodajas finas y el pimiento verde en tiras o dados, según prefieras. En una sartén amplia añadimos un buen chorro de aceite de oliva y salteamos las verduras a fuego medio, con un pellizco de sal.

2. Pelamos las patatas y las cortamos en trozos homogéneos, ni muy grandes ni demasiado finos. Lo ideal es que tengan un grosor similar para que todas se cocinen al mismo tiempo. Las colocamos en un cuenco, añadimos un poco de sal y mezclamos bien.

Patatas | Freepik

3. En la misma sartén donde están el puerro y el pimiento, echamos más aceite de oliva y añadimos las patatas. Dejamos que se frían a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que no se peguen y queden tiernas.

4. Mientras tanto, en un bol aparte, cascamos los huevos. Importante, no los batimos todavía. Cogemos el trozo de queso de cabra y lo cortamos en láminas muy finas con la ayuda de un cuchillo.

5. Una vez que las patatas estén fritas y tiernas, las escurrimos bien para retirar el exceso de aceite y las dejamos reposar unos minutos hasta que se enfríen. Entonces las añadimos al bol con los huevos y el queso, y ahora sí, mezclamos todo hasta conseguir una masa homogénea.

6. Calentamos una sartén con un chorrito de aceite y añadimos la mezcla. Cocinamos la tortilla durante unos 2 minutos a fuego medio y, con la ayuda de un plato, le damos la vuelta. Dejamos otros 2 minutos por el otro lado, hasta que cuaje al punto que más nos guste.

Tortilla de patatas | Freepik

La tortilla de patatas es, sin duda, un símbolo de la gastronomía española, pero su magia está en que siempre admite una reinvención, como esta versión con puerro y queso de cabra tan deliciosa.