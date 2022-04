Ideas de aperitivos para una fiesta de cumpleaños divertida y saludable

En nuestra cultura, las celebraciones siempre se festejan alrededor de una mesa llena de comida. Esto es la prueba de que el hecho de comer no solo engloba el acto de alimentarse, sino que también adquiere una dimensión social, de compartir y comunicarnos a través de los alimentos.

Cuando celebramos el aniversario de alguien especial, solemos empezar con una buena comilona que termina, como no, en el pastel de cumpleaños. La comida para celebrar una fecha señalada suele ser en formato aperitivo para picar de pie. De este modo, nos es mucho más fácil interactuar con todos los invitados, movernos libremente y que el ambiente sea más distendido.

Entre los clásicos para estos eventos están los snacks de todo tipo: patatas chips, canapés, mini bocadillos, elaboraciones fritas, pastas dulces… En definitiva, en una fiesta poco nos fijamos en lo nutritivo y saludable que puede ser lo que estamos comiendo.

Ahora bien, ¿sabías que existen infinidad de aperitivos saludables y con ingredientes de calidad? Y esto, no significa que sean aburridos, sino todo lo contrario. En este artículo, te damos algunas ideas.

Aperitivos para una celebración

Para inspirarnos, hemos recogido las propuestas de la nutricionista Anna Sardón. En su cuenta de Instagram, @annasardon_nutricio, ha hecho una publicación con algunas recomendaciones para que preparemos una comida festiva sabrosa, original y de calidad.

¿Cómo decido el menú de una fiesta?

Sardón empieza considerando la manera en la que debemos enfocar las experiencias de este tipo, que están fuera de nuestra rutina habitual. En este sentido, la nutricionista explica que podemos fusionar hábitos que forman parte de nuestro día a día habitual, con otros que consideramos "extras". A partir de aquí, podemos elaborar un buen guión para saber qué es lo que ofreceremos a nuestros invitados.

Ideas de comidas

Estos son los aperitivos que propone Sardón para una fiesta de cumpleaños rica y saludable:

Pizzas caseras

Si elaboras tú misma la masa, aún mejor. Si no, puedes encontrar buenas opciones ya preparadas. Las pizzas admiten todo tipo de ingredientes y gustan a todo el mundo, así que, no olvides enriquecerlas con proteínas de calidad (jamón, huevo o atún), con vegetales (rúcula, champiñones, calabacín o tomate) y, como no, un buen queso.

Tortilla de patatas

Nuestro plato estrella nacional es uno de los que volará más rápido de la mesa. Si eres una experta en esta elaboración, este será tu momento para lucirte. Si quieres evitar el frito, existen recetas de tortillas de patatas sin apenas aceite, que se cuecen en el microondas. Ahora bien, el resultado no será igual de jugoso que el de la receta de tortilla tradicional.

Hummus

La crema de garbanzos oriental es la reina de las fiestas, ya que, es una preparación perfecta para dipear. Hacer hummus casero es lo más sencillo y, además, puedes personalizarlo a tu gusto. De este modo, puedes versionar el hummus y hacerlo de diferentes sabores: de aceitunas, pimientos, aguacate, etc. Acompáñalo con bastoncillos de zanahoria o de pan.

Guacamole

Otra crema fantástica y saludable para dipear. Hacer guacamole casero tampoco tiene mucho misterio, si tienes los ingredientes adecuados. Acompáñalo con tortillas de maíz hechas al horno.

Ensaladas

¿Quién ha dicho que las ensaladas son aburridas? La lechuga, sea del tipo que sea, se puede enriquecer con mil y un ingredientes: fruta, frutos secos, semillas, quesos, vegetales de todo tipo, vinagretas… Además, siempre son una buena opción para refrescar y abrir el apetito.

Dulces

Fruta cortada con chocolatinas

Anna Sardón no se olvida del chocolate, un dulce indispensable en cualquier fiesta de cumpleaños, y propone mezclarlo con fruta cortada. Una manera de hacerlo es tipo fondue, es decir, poniendo un tarro de chocolate fundido en el centro e ir mojando trozos de fruta variada.

Chuches

Donde hay fiesta, hay chuches. Así que, si hay alguna ocasión en la que podemos permitirnos este capricho, esta es un cumpleaños.

Pastel de cumpleaños

En las pastelerías podemos encontrar pasteles artesanos riquísimos, pero también puedes hacer el tuyo propio. Si no quieres complicarte demasiado, siempre puedes elaborarlo con una base sencilla de bizcocho y adornar como más te guste.

Por último, Sardón recuerda que, lo más importante en una celebración, es que sea un momento social bonito y agradable. Así que, en estos casos, deberíamos centrarnos solo en disfrutar y pasarlo bien, y olvidarnos de si aquello que estamos comiendo es o no saludable.

