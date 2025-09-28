Hummus de zanahoria asada: la receta saludable y cremosa perfecta para el otoño

El hummus es un clásico de la cocina saludable, pero el creador de contenido Jorge Saludable nos propone una versión con colores otoñales con zanahorias asadas que le da un toque dulce y cremoso perfecto para esta temporada. Además de ser nutritivo, es muy fácil de preparar y queda ideal como aperitivo, acompañamiento o snack.

Ingredientes

300 g de garbanzos cocidos

4 zanahorias

50 ml de aceite de oliva

Zumo de 2 limones

1 diente de ajo

Especias al gusto (comino, pimentón, sal, pimienta)

Opcional: cilantro fresco y granada para decorar

Paso a paso

1. Preparar las zanahorias: Lava bien las zanahorias y hornéalas hasta que estén tiernas y ligeramente caramelizadas. Esto realza su dulzor natural y aporta un sabor profundo al hummus.

2. Mezclar los ingredientes: Coloca en un bol los garbanzos, las zanahorias asadas, el aceite de oliva, el zumo de limón, el diente de ajo y las especias que prefieras.

3. Triturar: Usa una batidora o procesador de alimentos hasta conseguir una textura suave y cremosa. Ajusta la consistencia añadiendo un poco de agua o aceite si es necesario.

4. Presentación: Sirve el hummus en un cuenco y, si quieres, decora con hojas de cilantro fresco y granos de granada para un toque de color y frescura.

Este hummus de zanahorias asadas es perfecto para disfrutar de los sabores del otoño, lleno de nutrientes y con un sabor dulce y especiado que sorprende. Además, es una opción versátil: acompáñalo con pan de pita, verduras crudas o como untar en tus bocadillos favoritos.

Zanahoria asada | Freepik

La temporada de zanahorias y sus beneficios

La zanahoria (Daucus carota) es una verdura de raíz muy versátil que se puede consumir cruda o cocinada, aportando siempre un sabor ligeramente dulce que combina con casi cualquier preparación, desde ensaladas hasta cremas y guisos, según la OCU.

Además de su valor gastronómico, la zanahoria destaca por sus beneficios nutricionales: es rica en vitamina A y carotenos, esenciales para la salud ocular y de la piel, y aporta fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a sentirse saciada. La OCU aconseja elegir zanahorias de color naranja intenso, de tamaño mediano y piel suave, y conservarlas en la nevera dentro de una bolsa de plástico perforada para mantenerlas frescas durante más tiempo.

Lo mejor, es que su temporada se alarga desde mayo hasta enero, por lo que casi siempre será un buen momento para encontrar deliciosas zanahorias en el mercado.