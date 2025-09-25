Esta es la forma más sana de hacer crema de calabacín, respetando la clorofila

A veces, la manera tradicional que conocemos de cocinar esos platos típicos de nuestra dieta mediterránea no es la más saludable para nuestro cuerpo. Pero, como es la que hacían nuestros padres y abuelos, ya creemos que es como se deben hacer sí o sí.

Este es el caso de la famosa crema de calabacín, que seguro que de pequeña no te gustaba tanto como ahora de mayor. Una receta fácil, rápida y de las primeras que aprendes a hacer. Aunque a veces la tradición nos hace perder nutrientes.

Wen, un chef profesional que crea contenido sobre gastronomía en redes sociales, nos desvela que la manera tradicional de hacer crema de calabacín mata muchos nutrientes. En este artículo te enseñamos cómo debes hacerla de la manera más saludable posible.

La piel del calabacín

"Tradicionalmente, se corta el calabacín, se pochan las verduras, se cuecen y se trituran. ¿El problema? Con tanta cocción, la clorofila, que es el pigmento verde que está lleno de nutrientes, se muere", introduce Wen.

Así pues, el método se tiene que cambiar para conservar todos los nutrientes de la piel de este ingrediente. "Yo lo hago distinto", remarca el creador de contenido. "Primero pelo el calabacín", explica, "en la piel está la clorofila, no la tires, guárdala para el final", puntualiza.

Tiras de calabacín | Pixabay

Qué necesitas

Para hacer una crema de calabacín de 2 o 3 raciones, necesitarás los siguientes ingredientes y cantidades estipuladas a continuación:

1 calabacín

1 cebolla

Medio puerro, aproximadamente 100 gramos

2 dientes de ajo

300 gramos de caldo de verduras

100 gramos garbanzos cocidos

1 cucharada de yogur natural

2 cucharadas de AOVE

Calabacín, cebolla y ajo | Freepik

Paso a paso

Para realizar una crema de calabacín igual que la del chef Wen, tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Pela el calabacín al completo y córtalo a taquitos.

2. Reserva la piel en un recipiente a parte.

3. Pela también la cebolla, el puerro y el ajo y córtalos en trozos parecidos a los de calabacín.

4. Añade aceite en una olla y agrega todas las verduras, remuévelas hasta que queden pochadas.

5. Incorpora los garbanzos. Los utilizaremos como espesantes en vez de la patata. "Más proteína, misma cremosidad", puntualiza el chef.

6. Junto con los garbanzos, introduce el caldo de verduras.

7. Cuando la parte blanca del calabacín ya esté blandita, añade la piel verde. Cuécela durante tan solo 15 segundos.

8. Añade el yogur y tritura todos los ingredientes hasta que quede una crema.

Crema de calabacín con picatostes | Freepik

Con estos ocho pasos tan sencillos tendrás una crema de calabacín increíblemente buena y más saludable que la tradicional. "Es como si la clorofila te dijera: gracias por respetar mi vida", concluye Wen.

Una vez pruebes esta manera de hacerla, ya no habrá vuelta atrás. Si quieres más consejos sobre cocina consciente y saludable, no dudes en echar un vistazo al perfil de Instagram del chef Wen, @wen_comidasaludable.