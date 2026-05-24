Juegos y actividades para hacer en una despedida de soltera

Las despedidas de soltera han cambiado mucho en los últimos años. Los clásicos disfraces extravagantes y las noches interminables siguen existiendo, pero cada vez más grupos buscan planes diferentes, personalizados y adaptados realmente a la personalidad de la novia.

Desde actividades relajadas hasta experiencias llenas de adrenalina, las opciones son prácticamente infinitas. Lo importante ya no es únicamente salir de fiesta, sino crear recuerdos divertidos entre amigas y organizar una experiencia especial antes de la boda.

Por eso, los juegos originales y las actividades en grupo se han convertido en el centro de muchas despedidas modernas. Así que, en este artículo, te traemos algunas ideas para que cojas inspiración para tu próxima preboda.

Despedida de soltera | Pexels

Juegos divertidos para romper el hielo

Uno de los clásicos que nunca falla son los juegos pensados para generar risas y anécdotas desde el primer momento. Entre los más populares está el típico cuestionario sobre la pareja, donde la novia debe responder preguntas sobre su relación y recibir pequeños retos si falla.

También triunfan juegos como "¿Quién es más probable que…?", pruebas sobre anécdotas del grupo o concursos para adivinar mensajes, fotos antiguas o situaciones embarazosas.

Otra idea muy habitual es preparar una gincama personalizada por la ciudad con pistas, pruebas y retos relacionados con la historia de la novia. Además de divertida, convierte la despedida en una experiencia mucho más dinámica.

Talleres y actividades creativas

Las despedidas tranquilas y enfocadas en compartir tiempo juntas también están ganando popularidad. Y es que muchos grupos optan ahora por talleres de cerámica, pintura, cocina, coctelería o incluso creación de perfumes y velas. Son actividades que permiten conversar, relajarse y llevarse un recuerdo de la experiencia.

Taller en despedida de soltera | Pexels

Otros planes que se han puesto de moda son los talleres de flores preservadas, bordado o joyería, especialmente en despedidas con un estilo más íntimo o aesthetic. Y, si en tu grupo sois más de deporte o relajación, una tendencia muy popular son las sesiones privadas de yoga, pilates o mindfulness seguidas de brunch o spa.

Clase de yoga en despedida de soltera | Pexels

Planes para las más aventureras

Para quienes buscan una despedida mucho más movida, las actividades de aventura siguen siendo una apuesta segura. Planes como rutas en barco, paddle surf, kayak, parques multiaventura, karting o escape rooms son algunas de las opciones más repetidas.

En ciudades costeras triunfan especialmente las despedidas en catamarán con música y comida incluida, mientras que en destinos rurales muchas novias prefieren casas rurales con actividades al aire libre. También hay grupos que organizan viajes completos de fin de semana a ciudades europeas o destinos de playa.

Plan aventurero en despedida de soltera | Pexels

Pruebas virales que arrasan en redes

Las redes sociales también han cambiado por completo las despedidas de soltera. TikTok e Instagram están llenos de ideas virales para hacer durante el fin de semana.

Algunas de las más populares son recrear fotos antiguas, grabar entrevistas improvisadas a desconocidos, hacer challenges de bailes o preparar cámaras desechables para capturar toda la despedida desde distintos puntos de vista.

Despedida de soltera | Pexels

Otro juego que triunfa mucho es el "bingo de la despedida", donde cada participante tiene una lista de situaciones que deben ocurrir durante la noche: perder a alguien del grupo, escuchar cierta canción o conseguir una foto concreta.

El auge de las despedidas personalizadas

Cada vez más despedidas se diseñan completamente alrededor de los gustos de la novia. Hay grupos que prefieren una escapada relajante en una casa rural, otros organizan una fiesta temática inspirada en películas o series y algunas incluso convierten la despedida en un auténtico festival privado.

La clave está en dejar atrás la idea de que todas las despedidas deben ser iguales. Ahora lo importante es crear una experiencia divertida y cómoda para todo el grupo, especialmente para la protagonista.

Despedida de soltera | Pexels

Porque más allá de los juegos o las actividades, lo que realmente convierte una despedida de soltera en algo inolvidable son las risas, las anécdotas y el tiempo compartido entre amigas antes de uno de los días más importantes para tu amiga.