¿Cuánto aguanta la comida cocinada en la nevera según el tipo de alimento?

Para sobrevivir a la vorágine de la rutina semanal, a algunas no les queda más remedio que pasarse una parte del domingo en la cocina para dejar listos los tuppers de la semana. La práctica de cocinar por adelantado está tan extendida en la actualidad, que también tiene su propio término en inglés.

Es el llamado batch cooking y está tan integrado en nuestro día a día por sus numerosas ventajas: es cómodo y nos ahorra tiempo, algo que nunca nos sobra. Ahora bien, debemos ser conscientes de que cómo manipulamos y conservamos los alimentos para evitar una toxiinfección alimentaria, que nos provoque más de una visita al baño.

Por regla general, desechamos comida cuando nuestros sentidos nos indican que ya no está en buen estado. No obstante, en estos casos no siempre nos podemos fiar del sabor, olor o aspecto. Aunque en apariencia un alimento esté bien, hay bacterias que lo pueden estar contaminando. Por esta razón, es importante saber cuántos días, como máximo, podemos tener un alimento cocinado en nuestra nevera y consumirlo con seguridad. A continuación, os lo detallamos

¿Cuántos días puedo mantener los alimentos en la nevera?

Para responder a esta pregunta, hacemos referencia a una publicación de Instagram de Elena González, bióloga y consultora de seguridad alimentaria. En una colaboración @webconsultas_healthcare, González explica cuánto tiempo, cómo máximo, podemos tener en nevera los diferentes tipos de alimentos.

Cereales

El arroz lo tenemos que consumir, como mucho, al día siguiente de haberlo cocido. El arroz cocido es una fuente de microbacterias, por lo tanto, cuanto antes lo comamos, menos riesgo de multiplicación de microorganismos. En cuanto a la pasta, la puedes mantener entre 1 y 2 días en nevera.

Huevos

El huevo duro es uno de los alimentos más seguros y prácticos de cocinar para días posteriores. Si lo cocemos con cáscara, puede aguantar hasta 1 semana en nevera, puesto que esta los protege de los patógenos. Pero si lo cocemos sin cáscara, el tiempo de conservación se reduce drásticamente a entre 1 y 2 días.

Carne y pescado

Las propiedades organolépticas de la carne no tienen nada que ver cuando la comemos recién hecha o tras días después de haberse cocinado. Sobre todo, por lo que se refiere a la textura, que resultará más seca y gomosa.

Ahora bien, la carne es un alimento que tiene una conservación considerable, ya que la podemos consumir de manera segura, como máximo, durante los 3 o 4 días después de la cocción.

Si la carne está como ingredientes de algún caldo o guiso, el tiempo de cocción se reduce a 1 o 3 días. Pero con el pescado, hay que andar con más cuidado. Su fecha límite de consumo no puede sobrepasar los 3 días.

Verduras

Si nos referimos a una sopa o guiso con verduras, la podemos consumir en un máximo de 3 días. Mientras que, si se trata de cualquier otro tipo de cocción aplicada a las verduras, puedes comerlas después de 4 días.

Legumbres

Las legumbres cocinadas son otra de las preparaciones prácticas que nos podemos llevar cómodamente al trabajo. Sea cual sea el tipo de legumbre, estas son nutritivas, ricas de sabor y poco engorrosas. Si quieres conservar un táper con legumbres, puedes hacerlo cómo máximo 3 días.

Recomendaciones para una comida segura

Envases. No cualquier recipiente vale, usa los que sean aptos para uso alimentario, herméticos y de vidrio. Además, es recomendable guardar el táper en una bolsa isotérmica.

No cualquier recipiente vale, usa los que sean aptos para uso alimentario, herméticos y de vidrio. Además, es recomendable guardar el táper en una bolsa isotérmica. Tiempo fuera de la nevera. Aunque la comida no esté del todo atemperada, ponla en la nevera cómo máximo después de 1 hora de haberse cocinado.

Aunque la comida no esté del todo atemperada, ponla en la nevera cómo máximo después de 1 hora de haberse cocinado. Lugar de la nevera. Los tápers deben colocarse en los pisos más altos del frigorífico.

Los tápers deben colocarse en los pisos más altos del frigorífico. Recalentar. Cuando vuelvas a calentar los alimentos, asegúrate de que llegan a una temperatura alta, tanto por dentro como por fuera.

