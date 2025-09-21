Mini cheesecake de frutos rojos, la receta exprés para triunfar en desayunos y meriendas

Con la vuelta al cole, muchas familias buscan opciones rápidas, nutritivas y apetecibles para los desayunos y meriendas. María Marín, creadora del perfil de Instagram @cenasparapeques, tiene la solución perfecta: unos mini cheesecakes de frutos rojos que se preparan en pocos minutos y conquistan a pequeños y mayores.

Se trata de una receta sencilla que combina ingredientes básicos como queso ricotta, huevo y frutos rojos. El resultado es un bocado suave, esponjoso y con un toque dulce que se puede disfrutar tanto recién hecho como frío de la nevera. Ideal para llevar al colegio, al trabajo o para tener siempre a mano en casa.

Ingredientes necesarios

200 g de queso ricotta

1 huevo

Un chorrito de miel (opcional, para endulzar)

Frutos rojos al gusto

Un poco de aceite de oliva virgen extra para engrasar los moldes

Paso a paso

1. En un bol, mezcla el queso ricotta con el huevo y, si lo prefieres más dulce, añade un chorrito de miel.

2. Engrasa unos moldes individuales con un poco de aceite de oliva virgen extra.

3. Reparte la mezcla en los moldes y coloca frutos rojos por encima.

4. Cocina en freidora de aire durante 15 minutos a 180 °C, o bien en horno durante 25 minutos a 190 °C.

El toque final

Cuando estén listos, solo queda dejar que se templen un poco y disfrutar. Estos mini cheesecakes son una alternativa ligera a los postres tradicionales y, además, permiten variaciones: puedes añadir canela, ralladura de limón o cambiar los frutos rojos por trocitos de plátano o manzana.

Con recetas así de fáciles, María Marín demuestra que comer rico y saludable no está reñido con el ritmo (a veces tan intenso) del día a día. Y lo mejor: son propuestas que gustan tanto a los más pequeños como a los adultos, convirtiéndose en la excusa perfecta para compartir un dulce momento en familia.