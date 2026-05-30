Las tensiones musculares también envejecen el rostro: así afectan al aspecto de la piel

Cuando se habla de envejecimiento facial, la mayoría de personas piensa automáticamente en el paso del tiempo, la exposición solar o la pérdida de colágeno. Sin embargo, existe otro factor mucho menos conocido que también influye directamente en el aspecto del rostro: las tensiones musculares.

El estrés acumulado, las contracturas en la zona cervical o la mandíbula e incluso la rigidez del cuero cabelludo pueden modificar la expresión facial y favorecer una apariencia más cansada y envejecida.

Así lo explica Celia Lucas, terapeuta del centro médico estético Skin Studio, que advierte de cómo estas tensiones afectan tanto a la calidad de la piel como a la posición de los tejidos faciales.

Mujer cuidándose el rostro | Pexels

Cómo afectan las tensiones musculares al rostro

Según explica la especialista, toda la musculatura del cuerpo está conectada mediante cadenas musculares y tejido fascial, una red de tejido conectivo que envuelve músculos y órganos.

Esto provoca que las contracturas en zonas como el cuello, la mandíbula o la base del cráneo terminen repercutiendo directamente sobre el rostro. Músculos como el trapecio, el esternocleidomastoideo o los suboccipitales ejercen una especie de "tracción" sobre los tejidos faciales cuando permanecen tensos durante mucho tiempo.

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El resultado puede traducirse en una caída más marcada de pómulos y mejillas, surcos nasogenianos más visibles y una expresión facial fatigada. Además, la rigidez del cuero cabelludo también influye en la movilidad natural de la piel y puede acentuar líneas de expresión en la frente y el entrecejo.

El estrés también deja huella en la piel

El estrés crónico no solo afecta al bienestar emocional, sino también al aspecto físico. Las tensiones mantenidas comprimen pequeños vasos sanguíneos y dificultan la correcta oxigenación de los tejidos.

Cuando llega menos oxígeno y menos nutrientes a la piel, disminuye su capacidad de regeneración celular y el rostro puede verse más apagado, congestionado y con peor textura. A esto se suma la alteración del sistema linfático. Las contracturas ralentizan el drenaje natural de líquidos y favorecen la aparición de bolsas e inflamación facial.

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Otro de los problemas más habituales es que las expresiones faciales repetidas terminan "fijándose" con el tiempo. Gestos tan comunes como fruncir el ceño o apretar la mandíbula pueden acelerar la formación de arrugas estáticas.

El masaje facial que necesitas

Para tratar este fenómeno, podemos seguir un protocolo facial antiedad completamente manual que trabaja la musculatura facial en profundidad. El tratamiento combina maniobras miofasciales en cuello, rostro y cráneo con técnicas destinadas a relajar la mandíbula, activar el drenaje linfático y liberar tensiones acumuladas en el cuero cabelludo.

Según explica Celia, este tipo de masaje ayuda a mejorar la oxigenación celular, activar la circulación y estimular la producción de colágeno.

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El objetivo no es únicamente proporcionar relajación, sino también suavizar las facciones, prevenir la flacidez y mejorar el aspecto general de la piel. Más allá de la estética, los especialistas recuerdan la importancia de reducir el estrés y cuidar la tensión muscular diaria, ya que el cuerpo y el rostro están mucho más conectados de lo que parece.