Qué arroz es más saludable: el ranking definitivo según un experto en nutrición

El arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo, pero no todos los tipos son iguales a nivel nutricional. ¿Es mejor el integral? ¿El basmati tiene menos índice glucémico? ¿El vaporizado es realmente más interesante?

El creador de contenido especializado en nutrición @andresm.fit ha elaborado un ranking de los arroces más saludables para población general, teniendo en cuenta tres factores clave: respuesta glucémica, densidad nutricional y capacidad de saciedad.

El ranking de arroces, de menos a más saludable

5. Arroz blanco redondo (grano corto)

Arroz blanco corto | Freepik

Ocupa el último puesto por tres motivos principales:

Tiene índice glucémico alto, lo que provoca una subida más rápida de glucosa en sangre.

Es más rico en amilopectina, un tipo de almidón que se digiere rápidamente.

Al estar pulido, pierde el salvado, por lo que aporta menos fibra y menos micronutrientes.

Es el más habitual en muchas cocinas, pero nutricionalmente es el menos interesante para el día a día.

4. Arroz blanco de grano largo

Arroz blanco largo | Freepik

También es refinado, por lo que su aporte en fibra y micronutrientes es bajo. Sin embargo, se sitúa ligeramente por encima del redondo porque:

Tiene menor índice glucémico.

Contiene más amilosa, un tipo de almidón que se digiere más lentamente y genera una curva glucémica más estable.

3. Arroz integral

Arroz integral | Freepik

Aquí subimos un escalón importante. Al conservar el salvado:

Aporta más fibra, lo que mejora la saciedad.

Tiene mayor densidad nutricional: más magnesio, manganeso y vitaminas del grupo B.

Favorece una respuesta glucémica más moderada.

El punto a tener en cuenta es que, al mantener la capa externa del grano, contiene más arsénico, ya que este se concentra en el salvado. En población general no supone un problema por consumo habitual, pero conviene tenerlo en cuenta en ciertos contextos (embarazo, niños pequeños o consumo muy frecuente).

Aun así, sigue siendo una muy buena opción y podría incluso competir por el segundo puesto.

2. Arroz basmati

Arroz basmati | Freepik

Aunque no iguala al integral en fibra y minerales, gana puntos en algo clave: control glucémico.

Tiene índice glucémico bajo dentro de los arroces blancos.

Es rico en amilosa, lo que hace que la digestión sea más lenta y la curva de glucosa más estable.

No presenta el mismo nivel de arsénico que los integrales.

Es una alternativa muy interesante si buscas equilibrio entre digestibilidad y control de glucosa.

1. Arroz vaporizado

Arroz vaporizado | Freepik

El primer puesto lo ocupa el arroz vaporizado, y no es casualidad.

Su proceso de elaboración marca la diferencia: antes de pulir el grano, se somete a vapor, lo que provoca que parte de los micronutrientes de las capas externas migren hacia el interior. El resultado:

Índice glucémico bajo (alrededor de 50 o incluso inferior).

Conserva más vitaminas del grupo B.

Mantiene minerales como magnesio, potasio, fósforo o selenio.

Suele contener menos arsénico que los integrales.

Por eso, en población general, es el arroz que combina mejor control glucémico y aporte nutricional.

¿Y si tu situación es específica?

El ranking cambia ligeramente según el contexto:

Diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina: prioriza vaporizado y basmati.

prioriza vaporizado y basmati. Mayor densidad nutricional y antioxidantes: apuesta por integrales y mejor aún si son pigmentados (arroz negro o rojo).

apuesta por integrales y mejor aún si son pigmentados (arroz negro o rojo). Deportistas que necesitan recargar glucógeno rápido: el arroz blanco puede encajar mejor.

el arroz blanco puede encajar mejor. Problemas digestivos (SII, SIBO, sensibilidad a la fibra): suele tolerarse mejor el blanco o el vaporizado.

suele tolerarse mejor el blanco o el vaporizado. Preocupación por el arsénico (niños o embarazo): el blanco y el vaporizado suelen contener menos. Si eliges integral, lávalo bien, cuécelo con abundante agua y escúrrelo para reducir la exposición.

Entonces... ¿cuál elegir?

No existe un único arroz perfecto para todos. La clave está en entender qué buscas: mejor control glucémico, mayor aporte de fibra, digestibilidad o rapidez energética.

Para la mayoría de personas, el arroz vaporizado se posiciona como la opción más equilibrada. Pero más allá del ranking, lo importante es el contexto y la frecuencia de consumo.

Porque en nutrición, como casi siempre, la respuesta correcta es: depende.