Agua y vinagre, la mejor forma de limpiar tu cafetera si el café empieza a saber mal

No quiere decir que tu café ha caducado si al probarlo no te sabe como siempre. Tal vez haya perdido aroma y frescura, sí, pero, ¿has comprobado que la cafetera esté limpia? Puede que el problema entonces sea ese. Si no mantienes una limpieza regular, el resto de partículas se quedarán atrapadas en los filtros y boquillas, por lo que, el sabor cambiará considerablemente, básicamente se forma una mezcla de residuos.

Cafetera italiana | Pexels

Para evitar que esto suceda, comprueba que tu cafetera está completamente vacía y a continuación separa todas piezas desmontables. Lava cada una de ellas con agua caliente y jabón para acabar con los aceites y posibles restos y suciedades acumuladas. En cualquier caso, los pasos siguientes, son igual o más simples incluso, porque no requieren ningún esfuerzo. Una vez las piezas estén secas, vuelve a montarlas y vierte la misma cantidad de agua que de vinagre y ponlo a hervir como si fueses a hacerte un café.

Cafetera italiana | NovaMás

La idea es que el efecto antibacteriano del vinagre acabe con todas esas bacterias odiosas y desinfecte el recipiente, además el agua hirviendo aumenta la eficiencia y todo el potencial que tiene el vinagre para quitar los restos más difíciles, permitiendo que se lleve a cabo una limpieza interna efectiva por todas las partes, algo que, con un lavado normal, no se conseguiría, sólo de una manera superficial.

Tras acabar, repite el mismo proceso pero sólo con agua, unas dos o tres veces, para que no se quede el olor fuerte del vinagre. Al acabar, desmonta de nuevo la cafetera y dejasecar las piezas, eso sí, retira la tapa para no crear un ambiente húmedo ya que sería perfecto para que proliferasen microorganismos.