Alcachofas con crema de tomate y ajo asado: una cena fácil, saludable y deliciosa

Encontrar alternativas saludables a snacks o cenas ligeras a veces es más complicado de lo que pensamos al principio. Y es que salir de las cremas de verduras o las ensaladas de legumbres se nos hace difícil.

Es por eso que, en este artículo, te traemos una receta saludable con una hortaliza que gusta a muchas pero que, sin embargo, es poco común en nuestra dieta: la alcachofa. De la mano de la creadora de contenido de cocina mediterránea Maria Albero te lo contamos todo.

Así pues, a continuación, te presentamos la receta de alcachofas con crema de tomate y ajo asado, una alternativa de cena o snack irresistible que conquistará tu paladar y el de toda tu familia. ¡Vamos a ello!

Qué necesitas

Para preparar esta receta necesitarás todos los ingredientes de la siguiente lista:

De 5 a 6 alcachofas

250 gramos de tomates cherry

2 cabezas de ajos

1 cucharada de queso crema

Unas hojas de albahaca, a ojo según tu gusto más personal

1 limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Alcachofas | Freepik

Paso a paso

Para preparar las alcachofas con crema de tomate y ajo asado al estilo de la chef, tienes que seguir estos pasos:

1. Pela las alcachofas: corta el tallo, saca las hojas exteriores de la pieza, acaba de eliminar las partes del tallo con la raíz de las hojas que has quitado, corta dos dedos de la flor de la alcachofa para sacar la parte dura de las puntas y pártela por la mitad.

2. Frota con limón las mitades para evitar que se oxiden.

3. Reserva todas las mitades en un bol con agua y el zumo de medio limón.

4. Escurre las alcachofas y añádelas a una olla con agua hirviendo durante 15 minutos.

5. Una vez cocidas, escúrrelas y colócalas en una bandeja de horno con papel de hornear.

6. Añade aceite y sal por encima de todas las mitades.

Alcachofa por la mitad | Freepik

7. Cocínalas en el horno durante 20 minutos a 200 grados.

8. Mientras se cocinan, coloca en un recipiente apto para horno los tomates cherry, los ajos pelados, las hojas de albahaca, 2 o 3 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto.

9. Hornéalo durante aproximadamente 15 minutos en el horno, a su vez que las alcachofas. La albahaca sácala 5 minutos antes para evitar que se queme.

10. Cuando esté cocinado, pon los tomates, los ajos, la albahaca y todo el jugo en un vaso con una cucharada de queso crema.

11. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir la textura de una crema.

12. Saca las alcachofas del horno y sírvelas en un plato, acompañadas de la salsa que también has preparado.

Con estos pasos, podrás disfrutar de una receta diferente, deliciosa y muy crujiente. Seguro que se convertirá en el perfecto sustituto de las cremas de verduras nocturnas, y es que desde luego que la pinta que hacen es irresistible.

Alcachofas | Freepik

Beneficios de la alcachofa

La alcachofa es una verdura muy rica en antioxidantes, como la vitamina C, los polifenoles, la fibra y la inulina. Estos nutrientes ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres, sustancias que pueden generar estrés oxidativo en el cuerpo y favorecer el desarrollo de algunas enfermedades.

Además, la alcachofa contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo gracias a su fibra, que favorece la digestión y el equilibrio de la microbiota intestinal. También contribuye a la salud del corazón y el hígado, ayudando a mantener niveles saludables de colesterol y promoviendo la eliminación de toxinas.