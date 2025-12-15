¿Para qué sirve el agujero del mango de la sartén?

Seguro que de las muchas veces que te has puesto a cocinar, ninguna te has parado a pensar cuál es la utilidad que tiene el agujero que hay en el mango de muchas sartenes. A lo mejor, crees que sirve para colgarlas en la pared y ahorrar espacio o simplemente que es un adorno, pero la realidad es que también tiene otros usos prácticos de seguridad o comodidad.

Agujero de la sartén | NovaMás

Entre las principales utilidades que tiene, es apoyar el cucharón cuando estás preparando la salsa de tomate o el caldo de la sopa, con la intención de que no cojas otro plato que después tendrás que lavar, y tampoco manches la encimera. Ahora que conoces este truco, no hace falta que dejes apoyada la espátula encima de las tapas o usar otras limpias. De esta manera siempre tendrás el utensilio a mano y no goteará.

Sartén | iStock

Como sabes, el calor se transmite por conducción, si el mango no tuviese huecos, iría directamente a tu mano, y la consecuencia sería abrasarte. Para evitar que esto ocurra, el agujero que hay, permite que haya una pequeña cámara de aire, que al ser un mal conductor del calor, provoca que el calor se disipe. También es cierto que algunos orificios son demasiado pequeños por lo que tal vez sean pura decoración.